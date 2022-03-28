柯建銘：18歲公民權國民黨只支持一天　朱立倫狐狸尾巴馬上露出來

▲立法院長游錫堃張貼「三讀通過18歲公民權憲法修正案」公告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院日前通過18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃28日張貼公告，半年後將交由公民複決。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，等了20年，18歲公民權憲法修正案終於公告，但國民黨只支持一天，黨主席朱立倫的狐狸尾巴馬上露出來。

立法院會25日三讀通過18歲公民權修憲案，游錫堃28日上午在立法院群賢樓佈告欄張貼「三讀通過18歲公民權憲法修正案」公告，全案公告半年後將交由公民複決，包含柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智等人皆出席參與。

柯建銘晚間在臉書表示，今天上午在游錫堃與立法院各黨的見證下，「18歲公民權」憲法修正案終於公告，自今天起公告半年，隨後進行修憲的最後一步，也就是公民複決，交給全民決定，是否同意本次修憲的內容。

柯建銘指出，根據憲法規定，憲法的公民複決，有效同意票須超過全國選舉人總額的半數。若以2020年總統大選選舉人數換算，必須超過965萬票才能通過，這個票數遠遠超過總統蔡英文當年所拿到的817萬票。

柯建銘說明，換言之，如果沒有所有政黨一起，共同號召國民出來投票，這個憲法複決案是不可能通過的。

不過，柯建銘提及，朱立倫在立法院三讀通過「18歲公民權」憲法修正案後，連著兩天居然公開反對「公民複決」與「年底大選」一起舉辦，搞不清楚法律又公然與民意及青年作對，由此可見國民黨的支持18歲公民權，分明是「假支持，真杯葛」。

柯建銘指出，朱立倫與國民黨所持的理由，是民進黨反對公投綁大選，所以憲法的「公民複決」不能跟年底選舉一起舉辦，然而公投與修憲複決是本質完全不同的公民權行使，除了決定的事項本質上有所不同，其成案與通過的門檻更是天差地遠。

柯建銘說明，公投案通過門檻，是有效同意票達全國、直轄市、縣市投票權人總數4分之1以上，即可通過；修憲案必須要兩階段同意，第一階段需要立法委員4分之3出席、出席委員4分之3決議，才能交付第二階段公民複決，必須有效同意票過選舉人總額的半數，修憲案才能真正通過。

柯建銘認為，國民黨當天會進場投下贊成票，也是被情勢所逼，怕影響年底的縣市長選舉，又怕票跑去台灣民眾黨，只好硬著頭皮按下贊成，自己也多次在臉書或公開呼籲朱立倫，不要當修憲的「逃兵總司令」。

柯建銘表示，現在看起來，朱立倫不僅僅是修憲的「逃兵總司令」，更是修憲的「詐騙集團首腦」。

柯建銘認為，這樣一個獲得全民高度支持的議題，國民黨到現在還是選擇站在民意及青年人的對立面，負隅頑抗，朱立倫到現在還是對台灣社會「18歲公民權」高度期待的呼聲置若罔聞，整個國民黨還活在過去1218公投的困境中，沒有跟上台灣前進的腳步，如此要如何推動社會進步。

柯建銘也說，奉勸朱立倫放下心中的成見，帶領國民黨回來與所有政黨一起向人民爭取支持，讓18歲公民權的憲法複決案可以在年底順利通過，「否則，你與整個國民黨，將要被掃進歷史的灰燼中了！」