游錫堃：台灣民主不是民進黨組黨　而是很多菁英犧牲而來

▲立法院長游錫堃2出席「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）」新書發表會。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃27日表示，二二八事件發生至今已70多年，他原本以為只是緝菸、警民衝突、物價上漲、糧荒、文化省籍不同的很多嚴重衝突與屠殺，從來都不知道這是一個爭取民主的運動，「所以台灣民主不是1986年民進黨組黨而來，而是有很多菁英犧牲而來」。

游錫堃27日上午出席「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）」新書發表會，與會者包括遠足文化龍傑娣總編輯、作者黃惠君、蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容、前監察委員張富美、前中研院台灣史研究所主任黃富三、台灣史作家駱芬美等人。

游錫堃致詞時表示，身為立法院長雖然閱讀時間很少，但仍讀完黃惠君第一本關於二二八的著作，盛讚多虧黃惠君多年的考據與寫作，才能揭開二二八事件被當時掌權者有系統掩蓋與湮滅的證據。

游錫堃透露，二二八事件發生至今已70多年，在他來到立法院前，以為只是緝菸、警民衝突、物價上漲、糧荒、文化省籍不同的很多嚴重衝突與屠殺，從來都不知道這是一個爭取民主的運動，也不知道以前日治時代的台灣菁英那麼優秀。

游錫堃指出，包含1921年成立的「台灣議會設置請願運動」與「台灣文化協會」，領導台灣的民主與文化啟蒙，他來到立法院閱讀這些相關史料書籍，才了解這兩個運動啟蒙一整個世代的菁英，台灣文化協會舉辦的演講參加者動輒幾千人，台灣議會設置請願運動的連署也多達2400多人。

游錫堃也說，雖然有人拿過去黨外動員幾萬人來比較，但當時台灣全島人口只有400多萬，黨外時期人口則有1800萬，兩相比較比例顯得非常高，尤其當年台灣菁英受到國際民主立憲主義與民主自決思潮啟蒙，卻在二二八被屠殺殆盡，使很多運動不得不重來。

▲「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）」新書發表會。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃說明，黃惠君的書裡有傑出的考據，揭發當權者有意掩蓋的真相，台灣菁英的組黨從1945年8月15日終戰後，延平北路掛牌「台灣民眾黨籌備處」開始，雖遭陳儀政府阻止，但並未停下腳步，反而使用其他方法，例如稱為「台灣民眾協會」這樣沒有黨名的黨，仍遭阻止。

游錫堃指出，經過1946年改名為「台灣省政治建設協會」，才算登記合法化，但因為積極且密集成立分會，當年政建協25個分會的會員有1萬多人，比起1979年美麗島雜誌社的5個分會、1986年民進黨組黨時公政會的13個分會，分別還多出5倍和2倍。

游錫堃續指，台灣省政治建設協會甚至在台東分會成立時，首度推出縣市長民選的主張，激怒了陳儀政府，被下令關閉政建協所有分會，並規定參加政建協亦為罪行之一。

游錫堃說，這讓他想起日治時期1922年台灣總督田健治郎及1934年台灣總督中川健藏說過的話，深怕台灣有民主之後就獨立，說法如同陳儀一樣，但日本政府在1934年要求林獻堂解散已進行14年的議會設置請願運動，不同於陳儀政府，日本政府是在1935年讓台灣舉辦首次地方選舉。

游錫堃認為，台灣的選舉並非由國民政府從中國帶過來，而是日治時期台灣菁英們請願爭取而來，雖然在當年並不是完整的選舉，例如有性別限制與繳稅門檻，但至少是台灣史上的首次選舉。

游錫堃表示，二二八事件不僅是當時的組黨運動，也是台灣民主百年追求文化抗日時，所啟蒙一整個世代菁英，在二二八被屠殺殆盡的日子。本書詳盡敘述雖被屠殺，心仍有餘溫的火傳承下來，所以台灣民主不是1986年民進黨組黨而來，而是有很多菁英犧牲而來。

▼立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

