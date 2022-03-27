許智傑：國民黨反對修憲綁大選　難道朱立倫又精神錯亂

▲立法院日前通過18歲公民權修憲案 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院日前通過18歲公民權修憲案，國民黨聲稱是黨主席朱立倫最早提出，民進黨立委許智傑批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘2002年就在立法院提案，朱立倫顯然是拿香跟拜又要搶功勞，不過國民黨現在又反對修憲綁大選，明顯就是在擋複決過關，難道朱立倫精神錯亂。

國民黨25日發出新聞稿表示，18歲公民權是國民黨、也是朱立倫最早提出，是「國民黨修憲主張的第一條」，國民黨當然支持。國民黨立委以具體的支持行動，粉碎民進黨所謂國民黨杯葛18歲公民權修憲的不實說法，更寫下推動台灣深化民主的新篇章。

許智傑27日受訪時表示，18歲公民權雖然似乎對民進黨比較有利，但這次跨黨派都支持相當不簡單，這是新的台灣共識，年底修憲綁大選要過半有效票也不容易，呼籲藍綠一起努力，年底一定要出來投票支持，讓年輕人有更多的公民權利。

許智傑強調，民進黨自1996年就主張修憲18歲公民權，柯建銘在2002年就代表民進黨團在立法院第一個提案，朱立倫顯然是拿香跟拜又要搶功勞，「雖然晚了很多，但我們還是歡迎」。

不過，許智傑質疑，國民黨現在反對修憲綁大選，明顯就是在擋複決過關，口惠而實不至，難道朱立倫精神錯亂了嗎。

另外，柯建銘26日也在臉書貼出立法院議案關係文書，顯示民進黨20年前就已提18歲公民權提案。柯建銘說，這一刻等了20年，壯年老柯都已成7旬柯老，「豈有不戚戚焉？」

柯建銘自稱「修憲老兵」表示，2002年5月29日，當年是立法院第5屆第一會期，全立法院第一個提出憲法修正案，讓民眾只要年滿18歲，就可以行使投票權，正是他代表民進黨黨團提案。

立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。