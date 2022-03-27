游錫堃：假使中共武力侵略　台灣表現一定不會輸烏克蘭

▲立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，立法院長游錫堃27日表示，台灣擁有海峽天險的優勢，在總統蔡英文的領導下，相當重視國防軍備及精良的武器，台灣要將人民的防衛意志找回來，這樣假使中共侵略台灣，台灣的表現也一定不會輸給烏克蘭。

游錫堃27日中午出席「新北市嘉義同鄉會第十一屆理事長暨理監事就職典禮」，與會者包括總統蔡英文、前立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、總統國策顧問翁金珠、邱進福、廖全平、民進黨立委吳玉琴、羅致政、宜蘭市長江聰淵等人。

游錫堃致詞時表示，立法院25日三讀通過「18歲公民權」的修憲案，接下來全案經過公告6個月後，需要再經中選會進行公民複決投票程序，才能正式生效，呼籲大家繼續給予支持，讓此案能夠順利通過生效。

游錫堃指出，嘉義地靈人傑，豐饒物產造就了優秀的人才，全國最高的山峰玉山就在嘉義縣，全台最低海拔的海埔新生地也在嘉義縣，同時擁有全國最高與最低的景色，象徵了嘉義山川秀麗、人文薈萃的一面。

游錫堃也說，當前國際上對台灣的自由和民主非常肯定，無論是英國「經濟學人資訊社」（EIU）民主指數，台灣獲得亞洲第一成績，或是美國「自由之家」（Freedom House）的自由指數，台灣獲得亞洲第二，表現上獲得高度評價，都要感謝蔡英文的領導以及台灣人民的努力。

游錫堃認為，台灣不僅擁有海峽天險的優勢，在蔡英文的領導下，相當重視國防軍備及精良的武器，台灣精神就是要將台灣人民的防衛意志找回來，「這樣假使中共侵略台灣，台灣的表現也一定不會輸給烏克蘭」。

▼立法院長游錫堃出席「新北市嘉義同鄉會第十一屆理事長暨理監事就職典禮」。（圖／游錫堃辦公室提供）

