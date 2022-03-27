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游錫堃：立院其他修憲不會停下來　樂意繼續協調廢考監

▲▼立法院長游錫堃27日上午出席「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）」新書發表會。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃出席「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）」新書發表會。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院日前通過18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃27日表示，立法院28日將貼出公告，半年後交中選會辦理複決，不會因為18歲公民權通過後，其他修憲就停下來，未來朝野黨團願意對廢考監進一步研究，「我很樂意繼續協調」。

立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。

游錫堃27日上午出席「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）」新書發表會，與會者包括遠足文化龍傑娣總編輯、作者黃惠君、蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容、前監察委員張富美、前中研院台灣史研究所主任黃富三、台灣史作家駱芬美等人。

游錫堃會前受訪時表示，大多數台灣人都希望台灣變成「正常國家」，國際上所有國家都能承認台灣是一個國家、同時能參加聯合國，這條路還滿漫長的，所以台灣要實現正常國家的目標，有很多要先正常化。

游錫堃指出，在體制上、尤其是憲法上，明明是三權分立、為什麼要叫五權憲法，不管是美國、日本、英國都是三權分立，如果台灣要三權分立，就要廢考監，其他還有很多體制方面可以檢討。

游錫堃也說，很高興18歲公民權能通過，立法院28日會張貼公告，半年後再由中選會辦理公民複決，而且不會因為18歲公民權通過後，其他修憲就停下來，立法院還是繼續協調，朝野各黨如果研究後，願意對廢考監進一步研究、推動，「我很樂意繼續協調」。

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