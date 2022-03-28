封印解除！彰化寶雅停車格前霸位　再停「人行道」開罰1200

▲彰化寶雅停車格前霸位，縣府「確認違停人行道可開罰」。（圖／翻攝臉書《彰化人大小事》）



記者游瓊華／彰化報導

彰化一名網友日前經過連鎖藥妝店寶雅前，看見許多消費者將車停在「停車場格」外，導致一整排停車格空蕩蕩，但停車格前卻「汽車停滿滿」，網友將畫面貼網，怒轟「自私，又可恥的行為」，網友們也狂酸「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。今天警方與市公所前往會勘，確認停車格前為人行道，若再有消費者停放即屬違停，依法可開罰最高1200元罰鍰。

▲封印解除！彰化寶雅停車格前霸位，警方「確認違停人行道可開罰」。（圖／彰化縣警方提供，下同）



該處停車場屬於連鎖藥妝店業者寶雅設置，寶雅原依使用者付費的精神，每個小時收費20元，但不少車主疑似想省錢，將車停放在停車格外，照片在網路引起熱烈討論。

停車格設有停車檔，告示牌上清楚寫著，憑當日寶雅消費發票滿額可抵停車，消費滿250元可免費停車一小時，上限為兩個小時，若是以費率計算，則是每小時20元，當日最高100元，但卻沒消費者停進去，反而擋在停車格前，被酸「停霸王車！」

警方今天再度前往察看，發現已無違停狀況，但與市公所會勘後確認，停車格前的空間屬於人行道不能停車，若有違停狀況可依法開罰，依道路交通管理處罰條例可處600元到1200元罰鍰。