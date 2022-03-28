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酒駕累犯31日起公布不打馬照片　電動自行車事故多「下半年納管」

文／中央社

交通部最新統計，電動自行車事故死亡人數從去年1月的2人，今年1月增加到7人，交通部關注並將修法納管。交通部今天表示，已拜會立法院爭取列為優先法案，最快下半年納管。

交通部舉行道安說明會，公布今年1月相關道路交通安全統計，其中電動自行車事故死亡人數從去年1月的2人，今年1月增到7人。

▲曾任民進黨立院總召柯建銘助理的張登瑞涉嫌酒駕撞傷情侶檔遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲酒駕事故頻傳，本月31日起酒駕相關加嚴規定將上路，累犯將公布姓名、不打馬賽克的照片。（資料照片／記者張君豪翻攝）

交通部長王國材說，為了要減少電動自行車的交通事故，已經修法納管，將電動自行車更名為微型電動二輪車，修法重點包含懸掛牌照、投保強制汽車責任保險、限制騎乘年齡在14歲以上等，目前相關法案已經通過立法院一讀，等立法院二、三讀後就可以納管，希望減少傷亡。

交通部路政司專委李昭賢補充，納管時程需要視立法院通過的速度，研判這個會期通過的可能性很高，後續相關動作也已經準備好展開，等到修正通過後就會儘速實施，下半年有機會就可以納管電動自行車。

另外，根據交通部統計，酒駕事故死亡25人較110年同期減少2人，酒駕事故死亡為歷年1月份最低，3月31日起酒駕相關加嚴規定也將上路，其中累犯將公布姓名、不打馬賽克的照片等。

李昭賢指出，108年3月26日後有酒駕紀錄者，10年內若再犯，就視同酒駕累犯，經過處罰機關裁處後，就會公布姓名、照片及違規事實，其中照片不打馬賽克，希望透過這些措施，加上酒駕初犯肇事導致重傷或死亡可沒入車輛、酒駕、拒測未肇事可吊扣汽車牌照2年等規定，可以遏止酒駕，減少不幸事故發生。

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