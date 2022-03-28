酒駕累犯31日起公布不打馬照片　電動自行車事故多「下半年納管」

文／中央社

交通部最新統計，電動自行車事故死亡人數從去年1月的2人，今年1月增加到7人，交通部關注並將修法納管。交通部今天表示，已拜會立法院爭取列為優先法案，最快下半年納管。

交通部舉行道安說明會，公布今年1月相關道路交通安全統計，其中電動自行車事故死亡人數從去年1月的2人，今年1月增到7人。

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▲酒駕事故頻傳，本月31日起酒駕相關加嚴規定將上路，累犯將公布姓名、不打馬賽克的照片。（資料照片／記者張君豪翻攝）



交通部長王國材說，為了要減少電動自行車的交通事故，已經修法納管，將電動自行車更名為微型電動二輪車，修法重點包含懸掛牌照、投保強制汽車責任保險、限制騎乘年齡在14歲以上等，目前相關法案已經通過立法院一讀，等立法院二、三讀後就可以納管，希望減少傷亡。

交通部路政司專委李昭賢補充，納管時程需要視立法院通過的速度，研判這個會期通過的可能性很高，後續相關動作也已經準備好展開，等到修正通過後就會儘速實施，下半年有機會就可以納管電動自行車。

另外，根據交通部統計，酒駕事故死亡25人較110年同期減少2人，酒駕事故死亡為歷年1月份最低，3月31日起酒駕相關加嚴規定也將上路，其中累犯將公布姓名、不打馬賽克的照片等。

李昭賢指出，108年3月26日後有酒駕紀錄者，10年內若再犯，就視同酒駕累犯，經過處罰機關裁處後，就會公布姓名、照片及違規事實，其中照片不打馬賽克，希望透過這些措施，加上酒駕初犯肇事導致重傷或死亡可沒入車輛、酒駕、拒測未肇事可吊扣汽車牌照2年等規定，可以遏止酒駕，減少不幸事故發生。