快訊／國1拖板車、自小客追撞3人送醫！占用3線道回堵4km

近期高雄市的成屋數量愈來愈少，中古屋也因此變成市場上的搶手貨，專家坦言現在不要說砍價，就連加價都未必買得到，只要價格符合市場行情、甚至略超出行情的物件，都會在1周內就成交，「超過1個禮拜還沒賣掉的就算滯銷！」不難看出高雄中古屋市場的熱度。