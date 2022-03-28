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快訊／國1拖板車、自小客追撞3人送醫！占用3線道回堵4km

▲▼國道一號南下發生追撞事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲國道一號南下發生追撞事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

最新消息！國道1號發生一起車禍，南下370.4公里處近五甲接台88路段，一輛拖板車與自小客追撞事故，造成2名女性傷者分受輕傷送醫，事故占用中間、內側以及出口匝道，後方車流約回堵4公里。

▲▼國道一號南下發生追撞事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

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高雄國道一號車禍拖板車

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