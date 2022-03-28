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慶生趴濺血！壽星「包場請客結帳龜縮」爆衝突　揮刀砍傷少年

記者張君豪／台北報導

家住台北市的薛男（19歲）27日慶生，透過友人邀約多人到文山區羅斯福路、基隆路口某KTV爽開生日趴飲酒歡唱，薛男邀約開趴時允諾要包場請客，到28日凌晨2時許結帳帳單高達1.2萬元，薛改口僅願出8千元，剩餘金額由在場他人分攤；參加生日趴的馮姓少年（16歲）不滿出言抱怨，薛男自覺「失面子」，壽星當場變煞星、掏出隨身攜帶的摺疊刀劃傷馮姓少年左大腿，警方獲報後出動快打部隊到場逮捕薛嫌，並協助將少年送醫。

▲警方獲報到場逮捕薛姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方獲報到場逮捕薛姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方獲報到場逮捕薛姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方獲報到場逮捕薛姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，27日當晚是薛男生日，他透過友人邀約多人到文山區基隆路、羅斯福路口某KTV開生日趴，並允諾「當晚包場請客」，不少受邀前往歡唱的男女根本就不認識薛男，未料28日凌晨薛男結帳發現帳單高達1.2萬元，又改口僅願意出8千元，其他欠費金額需要同場歡場的友人負責分擔。

馮姓少年雖到場歡唱，但根本不認識薛男，不滿自己被當分母冤大頭，當場出言質疑，此舉讓薛男自覺失面子，掏刀攻擊馮姓少年，由於2人在該KTV大廳爭執，引發店家注意，業者火速報警求助，轄區警方啟動快打部隊到場維持秩序。

馮姓少年送醫後傷勢並無大礙，警訊後將薛男依觸犯傷害罪嫌移送法辦，受傷少年涉及深夜流連KTV情節，警方也依規定函請少年隊、市府相關單位列案查處。

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