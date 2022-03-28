週三鋒面殺到「再一路濕冷5天」！　全台穩定回暖時間點曝

▲彭啟明指出，週六、日預估全台都有顯著降雨。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

再撐過4天迎來4天清明連假，這週天氣變化不斷，冷空氣和雨勢陸續來，氣象局今（28日）提醒，明天清晨前還是濕涼，雨勢會逐漸減少。週三晚間鋒面又通過，這波涼冷會持續較久直到週日，連假後2天受東北季風減弱，各地多雲到晴，氣溫逐漸回升。氣象達人彭啟明說，回暖穩定的時間點，可能要落在4月上旬了。

氣象局預報員朱美霖說明，未來一週主要受東北季風、華南雲雨區一波波影響，明天清晨前水氣多，大部分天氣型態偏濕涼，明白天到週三水氣減少，氣溫略微回升，各地降雨趨緩。週三晚間鋒面通過台灣附近，造成下一波東北季風增加，加上華南雲雨區東移，預計週四開始到週日跟這2天的天氣型態一樣轉為濕涼，降雨增多。

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▲3月28至30日雨勢預測圖。（圖／氣象局提供，下同）



朱美霖提到，中部以北和澎湖陸續都有對流發展通過，造成明顯雨勢，明天整體風場由東北風轉偏東風，水氣減少，仍要留意不穩定的天氣，接著週三鋒面逐漸接近晚上通過，中部以北及東北部開始有陣雨跟雷雨，因此週四到週日受到下一波東北季風增強，還帶來明顯風勢，降溫狀況跟這波類似，感受到涼冷的情況會持續比較久。

至於清明連假，朱美霖重申，這一波東北季風要等到下週一逐漸減弱，氣溫和水氣才會逐漸回升和減少，下週一至二（4、5日）各地多雲到晴，因此清明連假前2天的天氣會受到影響。

▲一週預測溫度趨勢圖。



氣象達人彭啟明在臉書表示，週三下半天到晚上波鋒面接近，再度轉雨，隨後東北風再度增強，溫度下滑，很類似上週六、日的變化，預期這波東北風將持續到週日，比較關鍵的新變化是週六可能還有波鋒面雲系接近，可能又再轉雨，和原先預測的東北風的天氣相比有些改變，可能週六、日全台都有顯著降雨，讓假期天氣增加些不確定的變數。

彭啟明指出，下週一、二有機會轉好一些，轉為單純東北風的天氣，北東陰沉偶陣雨，中南部較為穩定，3月中上旬台灣的天氣顯著偏暖，隨後從上週又被打回春天的原形，很有清明時節雨紛紛的味道，目前看來如預期的連續下雨達10-14天，下一波回暖穩定的時間點，可能要落在4月上旬，清明過後會有一段回暖天晴穩定的好天氣。