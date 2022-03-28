　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週三鋒面殺到「再一路濕冷5天」！　全台穩定回暖時間點曝

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲彭啟明指出，週六、日預估全台都有顯著降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

再撐過4天迎來4天清明連假，這週天氣變化不斷，冷空氣和雨勢陸續來，氣象局今（28日）提醒，明天清晨前還是濕涼，雨勢會逐漸減少。週三晚間鋒面又通過，這波涼冷會持續較久直到週日，連假後2天受東北季風減弱，各地多雲到晴，氣溫逐漸回升。氣象達人彭啟明說，回暖穩定的時間點，可能要落在4月上旬了。

氣象局預報員朱美霖說明，未來一週主要受東北季風、華南雲雨區一波波影響，明天清晨前水氣多，大部分天氣型態偏濕涼，明白天到週三水氣減少，氣溫略微回升，各地降雨趨緩。週三晚間鋒面通過台灣附近，造成下一波東北季風增加，加上華南雲雨區東移，預計週四開始到週日跟這2天的天氣型態一樣轉為濕涼，降雨增多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局3/28雨勢預測圖。（圖／氣象局提供）

▲3月28至30日雨勢預測圖。（圖／氣象局提供，下同）

朱美霖提到，中部以北和澎湖陸續都有對流發展通過，造成明顯雨勢，明天整體風場由東北風轉偏東風，水氣減少，仍要留意不穩定的天氣，接著週三鋒面逐漸接近晚上通過，中部以北及東北部開始有陣雨跟雷雨，因此週四到週日受到下一波東北季風增強，還帶來明顯風勢，降溫狀況跟這波類似，感受到涼冷的情況會持續比較久。

至於清明連假，朱美霖重申，這一波東北季風要等到下週一逐漸減弱，氣溫和水氣才會逐漸回升和減少，下週一至二（4、5日）各地多雲到晴，因此清明連假前2天的天氣會受到影響。

▲▼氣象局3/28溫度趨勢圖。（圖／氣象局提供）

▲一週預測溫度趨勢圖。

氣象達人彭啟明在臉書表示，週三下半天到晚上波鋒面接近，再度轉雨，隨後東北風再度增強，溫度下滑，很類似上週六、日的變化，預期這波東北風將持續到週日，比較關鍵的新變化是週六可能還有波鋒面雲系接近，可能又再轉雨，和原先預測的東北風的天氣相比有些改變，可能週六、日全台都有顯著降雨，讓假期天氣增加些不確定的變數。

彭啟明指出，下週一、二有機會轉好一些，轉為單純東北風的天氣，北東陰沉偶陣雨，中南部較為穩定，3月中上旬台灣的天氣顯著偏暖，隨後從上週又被打回春天的原形，很有清明時節雨紛紛的味道，目前看來如預期的連續下雨達10-14天，下一波回暖穩定的時間點，可能要落在4月上旬，清明過後會有一段回暖天晴穩定的好天氣。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
鋒面殺到「再濕冷5天」！　全台穩定回暖時間曝
年領股利100萬　神人存股五年「15檔名單」全公開
E級國光女神「屁股蛋掉出」　告白62歲綜藝大咖：看到受不了！
40歲女產下第七胎！　獲縣長親自頒獎
威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了！　圈內人怒：這是襲擊
快訊／17:00規模4.6地震！　最大震度3級
快訊／北市殯葬副處長涉貪！　檢廉14路大搜索
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！超萬人轟爆

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

酒駕累犯31日起公布不打馬照片　電動自行車事故多「下半年納管」

週三鋒面殺到「再一路濕冷5天」！　全台穩定回暖時間點曝

晚餐點「蝦味鮮炒飯」！老闆一上桌他嚇壞　網笑噴：誠實的菜單

發現墓地被鑽孔！他嚇壞「用蠟燭填補」　內行吐真相：祖先要怒了

婆婆狂煮火鍋「一周3天↑」人妻崩潰　一票全歪樓：超好吃的

確診者至星巴克喝咖啡、宏匯看電影　該店暫停營業

快訊／花蓮4.6地震　台鐵玉里=台東雙向延誤

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！超萬人轟爆

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

酒駕累犯31日起公布不打馬照片　電動自行車事故多「下半年納管」

週三鋒面殺到「再一路濕冷5天」！　全台穩定回暖時間點曝

晚餐點「蝦味鮮炒飯」！老闆一上桌他嚇壞　網笑噴：誠實的菜單

發現墓地被鑽孔！他嚇壞「用蠟燭填補」　內行吐真相：祖先要怒了

婆婆狂煮火鍋「一周3天↑」人妻崩潰　一票全歪樓：超好吃的

確診者至星巴克喝咖啡、宏匯看電影　該店暫停營業

快訊／花蓮4.6地震　台鐵玉里=台東雙向延誤

安妮分手1年「單身最久1次」　期待新戀情：下任就是老公　

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！超萬人轟爆

俄國外長：現在中俄關係處於「有史以來最牢固」狀態

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

郭董自曝打完三劑BNT一切都好　全台庫存不多「沒有報廢問題」！

香港禁片《少年》只在台灣上映！　雙導越洋連線笑談：希望永保年輕

男童偷狗踢出電梯關門夾死　飼主找狗見驚悚過程報警

台61線「20條鋼筋」散落路面400公尺　警迅速排除未釀禍

金門料羅港疑貨輪油汙外洩！範圍達5x200平方米　吸油棉索防擴散

衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

今本土+34！另增93境外

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

清晨5:41嚇醒！新北人驚喊：以為開打了

快儲水！高雄28日起「3區停水」

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

即／高雄化工廠指標個案找到了

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

「本土跳有點快」醫院警戒提升！　內部指示曝光

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

更多熱門

相關新聞

降雨機率30%指面積？教育部親揭2大算法

降雨機率30%指面積？教育部親揭2大算法

很多人出門前，除了看向窗外，也會直接拿出手機查詢、看氣象播報，不過「降雨機率30％，要不要帶傘呢？」事實上，那所謂的30%有2種解釋，教育部也特別製作圖表解答了。

連假天氣有變數　全台恐2天顯著降雨時間曝

連假天氣有變數　全台恐2天顯著降雨時間曝

本土飆增83例雙鐵能飲食？　交長回應了

本土飆增83例雙鐵能飲食？　交長回應了

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

關鍵字：

低溫氣象局冷空氣降雨彭啟明鋒面華南雲雨溫度東北風雨勢清明連假回暖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

第94屆奧斯卡完整得獎名單

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面