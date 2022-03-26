東航廣西空難遲遲未公布「132名失聯者名單」　原因曝光

▲中國東方航空班機在廣西失事墜毀現場。（圖／路透，下同）



中央社

中國東方航空班機21日在廣西失事墜毀，當局全力搜尋失聯乘員下落，更向每個失聯乘員的家庭指派3人為1單位的特殊任務編組，提供協助也嚴防他們鬧事，甚至嚴控媒體的採訪與發稿尺度。

這架編號MU5735的東航波音737-800NG型客機，21日由昆明飛往廣州途中於廣西梧州上空失聯並墜毀，機上共有132人包括123名乘客及9個機組員。

據香港英文報刊南華早報（SCMP）報導，這樁不幸的慘劇發生後，官方大力協助失聯乘客家屬，卻又同步密切監控他們的一舉一動。

有關單位25日表示，向每個失聯者家庭指派至少3人為1個單位的特殊任務編組，成員包括與家屬們有地緣關係的航空公司代表、來自失聯乘員老家的社工及顧問，估計東航已動員超過300名員工。

此外，官員還說，東航另備有醫護、諮商師與財經保險專家和法律顧問等方面的服務。

先前的空難，通常官方會指派專人安撫並監視家屬，以確保他們不會發動抗爭，或者埋怨當局的處理或賠償。

據報導，截至目前，有關單位還沒有公布失聯乘員的名單，分析人士指出，這是當局為了減輕家屬所承受的壓力。

中國政法大學航空與空間法研究中心研究員張起淮指出，名單將在適當時機公布，並說「主要是考量可能會造成家屬們悲痛逾恆，因此至今沒公布」，而且家屬可能會無法應付其他親友排山倒海的來電關切。