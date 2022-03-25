東航事故區發現遺體殘骸及遺物101件　制定開挖方案尋第2部黑盒子

記者魏有德／綜合報導

東航MU5735航班墜毀第5天，大陸國家應急處置指揮部今（25）日舉行第五場記者會。據了解，事故核心區共發現部分遺體殘骸及遺物101件，搜救人員仍未放棄尋找倖存者，同步展開遇難者身份鑒定及DNA檢測比對。此外，官方也證實第二部黑盒子仍未尋獲，現場將制定開挖方案，用一批探測設備進行現場勘探及淺表層施工。

▲搜救人員著全套防護服在東航事故核心區展開大面積搜索。（圖／CFP）

▲搜救人員在事故現場抽取泥水，尋找飛機及人員殘骸。（圖／CFP）

大陸國家應急處置指揮部表示，截止25日下午15時，發現部分遺體殘骸及遺物101件，公安部公安廳緊急向梧州調撥三批救援裝備，包括雷射光夜視儀、汽油發動機等救援裝備。此外，指揮部也投入236名專家和技術人員組成34個工作組，全面進行生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身份鑒定及DNA檢測比對工作。

在核心區的搜救情況方面，指揮部將搜救工作與事故調查同步進行，在核心區域內採用一批探測設備展開現場勘探及淺表層施工。根據逐步勘探結果，應急處置指揮部組織有關方面專業人員研究制定核心區域開挖方案，一方面進行下一步搜救行動，另一方面則為尋找第二部黑盒子提供技術支撐。

▲已尋獲的東航失事班機駕駛艙話音記錄器（CVR）。（圖／翻攝自人民日報）

至於已送至北京的駕駛艙話音記錄器（CVR），大陸民航局專業實驗室正進行修復和數據下載工作，完成下載及數據分析工作，有關單位無法給出明確的時間。

事故現場調查方面，調查組發現部分殘骸有過火的痕跡，也有部分殘骸被埋在地表以下，深度為地表向下延伸約20公尺左右，同時，在事發現場核心區又發現失事飛機的發動機齒輪箱和飛機主起落架殘件，目前正在確認該主起落架是左側還是右側的起落架。