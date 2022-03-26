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大陸 大陸焦點 特派現場

東航空難「展開遇難者身分鑑定、DNA比對」　家屬淚捧泥土回家

▲東航事故核心區搜救情況。（圖／CFP）

▲搜救隊伍在東航事故核心區。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國東方航空一架波音737-800客機21日發生空難，機上共有132人。機事故發生至今已經第六天，大陸官方25日召開第五場記者會指出，公安機關已全面展開生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身分鑑定，DNA檢測比對工作。

據《澎湃新聞》報導，大陸國家應急處置指揮部25日下午舉行第五場新聞發布會，廣西梧州市副市長高進指出，截至25日上午9時，共動員了8個鄉鎮，58個村的村民進行拉網式的搜救行動。在公安部專家團隊現場統一指揮下，公安部、自治區、市、縣四級公安機關共投入236名專家和技術人員組成34個工作組，全面開展生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身分鑑定，DNA檢測比對工作，構建起前方勘察、後方檢驗應急聯動機制，實現物證提取、轉運、鑑定等工作無縫連接。

大陸民航局航空事故調查中心主任毛延峰通報，事故調查組在現場發現部分殘骸有過火的痕跡，也有部分殘骸被埋在地表下，深度是從地表向下延伸約20公尺，除了24日公布的大件殘骸外，25日在事發現場核心區又發現了失事飛機的發動機齒輪箱和飛機主起落架殘件，目前正在確認該主起落架是左側還是右側的起落架。

事故發生後，救援人員在現場不斷奔走，不放棄任何搜救的可能，至今仍沒有找到人，132人生死未卜，搜救至今已第六天，有生還者的機率愈來愈低，也有部分乘客在工作人員的陪同下，冒雨前往失事現場祭奠。

根據《新華社》、《四川日報》等媒體25日報導，家屬在工作人員陪同下前往現場時，許多救難人員在家屬身旁站成一排，立正低頭致意，也有家屬遲遲等不到人，在現場祭拜完畢後，用陶罐裝了一把泥土回家，場面十分哀悽。

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