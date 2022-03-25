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大陸 大陸焦點 特派現場

生平第一次坐飛機！爸媽帶1歲半女兒「搭東航去看病」救命變送命

▲▼夫妻帶1歲半女兒搭東航班機去廣州看病。（圖／翻攝自上游財經）

▲夫妻帶1歲半女兒搭東航班機去廣州看病。（圖／翻攝自上游財經）

記者鄭思楠／綜合報導

東方航空MU5735航班21日墜機失事，搜救工作仍在持續中。一名來自雲南省玉溪市的乘客家屬表示，他的姊姊一家三口就在這架班機上，此行是為了帶1歲半外甥女到廣州求醫，沒想到救命航班變送命航班，「這是他們第一次坐飛機，也是最後一次。」

據《上游財經》報導，家屬悲痛表示，26歲姊姊谷函宇、27歲姊夫郭增強和他們的女兒郭予沫一家三口在機上，此行是為了帶患有流行性腮腺炎的1歲半孩子到廣州求醫。

家屬表示，為給孩子更好的治療，姊姊在網上找到一個不錯的醫生，一家三口原本21日上午飛去廣州，但該航班臨時取消，於是改搭MU5735航班。

登機前，姊姊還發影片給家人，看到外甥女在候機室裡蹦蹦跳跳，誰知「救命的航班變成了送命的航班，這是他們第一次坐飛機，也是最後一次」。

家屬淚喊，「姊姊，不是說好一直陪伴嗎，誰讓妳離開我，離開這個家庭了？還有1歲多的外甥女，妳還這麼小，為什麼要經歷這種令人難以承受的事？我都沒帶妳出去玩，上次給妳看玩具，也還沒買給妳，山河無情，妳才1歲半啊！要是可以的話，我願意與妳交換留在這世上的席位。」

東方航空MU5735航班21日於廣西墜毀，第一個黑盒子於23日尋獲，是駕駛艙語音紀錄器（CVR）。今日《中國民航報》一度報導，現場尋獲第二個黑盒子，不過隨後又刪除該微博。官媒《新華社》稍早發布新聞澄清，第二個黑盒子還沒找到，救援現場仍持續搜尋，「有關消息將以指揮部發布會的消息為主。」

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