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大陸 大陸焦點 特派現場

東航墜機10km外發現機身碎片　疑「墜機前」已解體脫落

▲▼廣西農民陳柱昌發現疑似東航失事客機的機體碎片。（圖／澎湃新聞）

▲廣西農民陳柱昌發現疑似東航失事客機的機體碎片。（圖／澎湃新聞）

記者張寧倢／綜合報導

中國東方航空一架波音737-800客機21日發生空難，機上132人仍失聯。東航飛行事故處置指揮部24日舉行第4場新聞發布會時透露，在距離墜機地點10公里外發現一塊長約1.3公尺、最寬約10公分的疑似機身碎片，上頭還有類似東航標誌的藍色圖案，或許能為調查提供新的方向，可能在墜機之前已有部分機體掉落。

▲▼廣西農民陳柱昌發現疑似東航失事客機的機體碎片。（圖／澎湃新聞）

▲陳柱昌指稱疑似飛機殘骸碎片的掉落地點。（圖／澎湃新聞）

根據《澎湃新聞》報導，四旺村鴉塘組40歲農民陳柱昌與舅舅在田裡發現了一塊「鐵皮」，他描述鐵皮約有1公尺多長，有一些弧度，一側有一排六角形螺絲釘，上面有一點藍色的圖案，拿起來很輕，韌性特別好。看過東航標誌後，陳柱昌說，鐵皮上的藍色和東航標誌的藍色是一樣的。值得注意的是，飛機垂直尾翼（包含部分方向舵）、兩個翼梢小翼等少數部位才塗有東航標誌。

▲東航事故現場飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

▲東航事故現場的飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西24日在新聞發布會上表示，這塊鐵皮疑似是失事東航客機的殘骸碎片。他補充，這塊長度約1.3公尺、最寬約10公分的金屬物發現地點，約在墜機事故現場西南方10多公里外。有航空愛好者分析，若最終確認「鐵皮」為機身殘骸，再結合出現的地方位於飛機航線上，或能給調查工作組進行事故原因調查提供新的方向。

此種說法指的是，可能在事故班機尚未墜落前，已經有部份機體脫落而掉落地面，這一說法也符合外界對於失事飛機可能在空中解體的猜測。不過，大陸民航局安全監察專員、航空安全辦公室主任朱濤表示，由於航空器事故調查是專業性和系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，才能抽絲剝繭，理清事實，目前任務仍以搜救和保護現場等為主。

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