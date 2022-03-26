吃麥當勞薯條驚見「logo顛倒」！麥胞秒懂　笑曝真相：很常用

▲包裝盒上貼了倒過來的logo。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

不少人對麥當勞的印象除了漢堡外，就是經典的炸薯條，甚至被封為速食店的薯條霸主，一名網友日前買了一份薯條，卻發現紅色包裝袋的「M」LOGO上頭被貼上一張「W」的貼紙，經典LOGO居然反過來，讓他看了霧煞煞。貼文一出，釣出麥胞解釋背後用意，「那是特製的貼紙」。

原PO在Dcard上發文，「麥當勞薯條改標了？」從照片中可以看到，他買了兩份薯條，但薯條的紅色包裝盒上都被貼上貼紙，本來應該是M的LOGO被顛倒過來，刻意貼成「W」，讓原PO很納悶，不禁好奇問「為啥薯條盒子外面還要多貼一個W？」

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▲不少客人點薯條時會要求「去鹽」，於是店家會在盒上貼貼紙做記號。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，網友們笑說買到盜版，「你不知道嗎，已經改叫WacDonald了」、「你放錯了欸，盒子顛倒拿才是正確吃法」、「VIP會員」、「『哇』當勞」、「他希望你吃完說wow」。

留言中，有專業網友解釋，那是特製餐點專用的貼紙，通常代表去鹽，「那個是特製貼紙，這樣貼應該是覺得貼紙的紅跟薯條盒的紅太像，怕收餐的人拿錯才這樣貼的」、「去鹽就會有貼紙，原本是圓形，後來變正方形」。

也有人提到，明明沒有特製卻被貼上貼紙。網友則回應，「特製貼表示去鹽或者現炸，也可能是去鹽的取消所以盒子還能用，就繼續拿去裝正常的薯條」。