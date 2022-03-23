頂呱呱不忍了！「8字宣言」開戰麥當勞　網見地瓜條包裝秒懂

▲麥當勞地瓜條。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

人氣速食店麥當勞今天正式開賣「金黃地瓜條」，除了提供單點，也能搭配全餐。就有網友稍早嘗鮮後，直呼「超級好吃！」比很多連鎖店的地瓜薯條還好吃。不過，地瓜條的照片曝光之後，就有網友覺得麥當勞的外包裝和頂呱呱有幾分相似。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「麥當勞地瓜薯條超級好吃」為題發文，提到他今天去麥當勞吃地瓜薯條後，覺得甘甜口味真的超好吃，甚至贏過頂呱呱，不過美中不足是價格略貴，最好可以便宜個10塊錢。

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▲有網友覺得麥當勞的包裝和頂呱呱有點相像。（圖／翻攝自Facebook／頂呱呱TKK）

還有另名網友在fastfood板上分享，說麥當勞的金黃地瓜條單點58元，味道上與市面上的地瓜條差不多，給了90分的好評。

貼文曝光後，有些網友覺得地瓜條有點貴，「地瓜條好貴」、「地瓜條這樣太貴了吧」、「量好少，這樣就要58元」；不過也有人力挺，「剛才買了地瓜條，好重好有份量」、「我的地瓜條好大一包，吃完覺得比大薯還滿足」。除此之外，還有網友見到地瓜條的包裝後就表示，「不就頂呱呱」、「這頂呱呱吧」、「不給頂呱呱活路」。

▲頂呱呱8字宣言超嗆。（圖／業者提供）

有趣的是，麥當勞今天一推出地瓜薯條，頂呱呱隨即發文「宣示主權」。頂呱呱逗趣的在圖片上寫下「正宗」兩字，並且強調「地瓜薯條，開山始祖」，頂呱呱已經深耕台灣50年，購買前務必認明Logo。超嗆8字宣言曝光後，也引來網友笑回，「正宮來宣示主權了！」DJ金寶更回應，「支持支持！馬鈴薯不夠不要動地瓜的歪腦筋」。