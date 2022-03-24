麥當勞鬆餅附的「不是奶油」　正確名稱曝光！

▲麥當勞是很多人的最愛。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

麥當勞早餐時段的鬆餅相當夯，畢竟淋了楓糖漿、抹上奶油的鬆餅，讓人很難抗拒，但你有想過，其實附的奶油不叫奶油嗎？就有女網友前陣子點鬆餅時，發現跟以往附的抹醬不一樣，變成給安佳奶油，直到最近換回原本的抹醬，讓她不禁歡呼。正確名稱曝光後，許多人都驚呆，「現在才知道！」

這位女網友在《Dcard》發文「麥當勞『脂肪抹醬』回來了！」文中表示，她前陣子吃麥當勞鬆餅早餐的時候，發現附的奶油變成安佳奶油，「今天久違的早起到麥當勞，依舊點了份鬆餅組合。」結果意外發現，明明奶油是常溫的，卻很滑順、很好抹開，仔細一看忍不住歡呼「嗯……？不是安佳奶油，是脂肪抹醬回來了耶！」

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▲原PO也是Google才知道是「脂肪抹醬」而非奶油。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，底下也有人驚呆，「現在才知道！一直以為是奶油，脂肪抹醬聽起來就超恐怖」、「我以為它是奶油欸！」也有老饕直讚，「超愛，這個搭糖漿簡直完美」、「我也很愛這個」、「天啊太棒！終於回來了！有一陣子是安佳，我就沒吃了。」

事實上，衛福部食藥署早在2016年就推動奶油正名，並公告「市售奶油、人造奶油及脂肪抹醬之品名及標示規定」，指出乳脂含量未達80%以上者，不能叫做「奶油」，應以「人造奶油」、「脂肪抹醬」等稱之。

▲品名就是脂肪抹醬。（圖／翻攝自Dcard）

另外，本站曾報導《要從牛奶提煉出來 營養師：不要再把人造奶油當奶油了！》成大醫院營養部鄭惠華營養師指出，比起奶油，人造奶油具有較高的可塑性、安定性與酥脆性，所以經常被用在烘焙食品中。而且為了避免食品中的「反式脂肪酸」對民眾健康造成危害，衛福部2018年公告，食品中不可使用部分「部份氫化植物油（ Partially Hydrogenated Vegetable Oil ）」。

營養師提醒，雖然此措施可以減少反式脂肪酸的攝取，但同時也應注意，是否會被改以飽和脂肪來取代，因為攝取過多的飽和脂肪，同樣會增加罹患心血管疾病的風險，所以要注意烘焙食品的攝取量。換句話說，脂肪抹醬是可安全食用的，前提就是成分中不可含有「部份氫化植物油」，而且也要注意攝取量，絕對不要因為好吃就過量。