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今天就衝吃！速食店連20天「買指定套餐送烤雞」

▲▼21Plus、21風味館。（圖／業者提供）

▲21Plus、21風味館連20天送香草烤半雞。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天開吃了！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」最新下殺優惠來了，即日起至4月12日連20天「買指定分享餐就送烤半雞1份」，直接現省210元，3月31日前加碼使用指定外送平台下單還能再打85折，俗到不行。另，麥當勞歡樂送也有輸入優惠碼爽嗑10塊雞塊買1送1限時優惠，還不吃爆。

21PLUS、21風味館即日起至4月12日祭出「買2人烤半雞分享餐就送香草烤半雞1份」，等於爽吃一整隻香草烤雞，還有炸雞、雞寶盒點心及飲料直接狂省210元，且3月31日前加碼使用外送平台foodomo下單，且輸入優惠序號「開運八五」，還能再享結帳金額85折優惠。提醒1TOGO、台積電門市不參與此次活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞雞塊買1送1。（示意圖）

另，麥當勞最新優惠也要收下，即日起至4月19日凡使用麥當勞歡樂送網路訂餐並輸入優惠碼「10NUG」，即可享「10塊麥克雞塊買1送1」。

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