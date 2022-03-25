麥當勞「內行點法」鐵粉不藏了　套餐+3元！薯條、飲料升級吃超飽

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣 「8品項」即起停賣了》，甜心卡除了可愛造型引人注目外，優惠內容也掀起熱議，就有網友好奇詢問，大家覺得甜心卡怎麼搭配會比較划算呢？貼文曝光後，底下麥粉們也熱心分享自己的省錢小撇步。

▲麥當勞。（圖／記者劉維榛攝）

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這名女網友在Dcard上，以「甜心卡怎麼搭比較划」為題發文，提到她常常去吃麥當勞，在甜心卡的眾多組合中，她就推薦點「大杯玉米湯+薯條」、「六塊麥克雞塊+大杯飲料」、「飲料+飲料」，大家還有什麼厲害的搭法可以參考嗎？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「冰炫風+薯條，邪教吃法你值得擁有」、「我都大薯配大可」、「大薯+小薯，我是薯條狂熱者」、「冰炫風+蛋捲冰淇淋，加在一起超大杯」、「A區一定選冰炫風」、「有人一起買的話，汽水+汽水超划算，外面飲料根本沒那麼大杯的」。

▲這次甜心卡的圖案狂吸討論。（圖／業者提供）

值得一提的是，還有資深麥粉分享省錢又能吃飽的內行點法，「甜心卡4塊雞塊送小薯，1+1的4塊雞塊送玉米湯，這樣99元可以吃得很滿足」、「甜心卡大薯+小薯，1+1的4塊雞or勁辣翅+玉米湯」、「我都大薯+大可再單點漢堡」、「大薯配大飲再單點漢堡，跟買套餐價錢一樣但可以吃很飽」。

事實上，麥當勞的A經典配餐（中薯、中飲）都是漢堡單點價格加上55元，如果按照網友推薦的方式點餐，使用甜心卡買大薯配大飲58元，再單點漢堡，則等同多花3元，但薯條、飲料都升級，CP值更高。

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