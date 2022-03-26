OMEGA聯名錶7900元　阿嬤也來搶！才過半天「蝦皮暴利轉售曝光」

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網搜小組／劉維榛報導

台北101購物中心今（26）日早上大排長龍，原來民眾是為了搶Swatch與OMEGA（歐米茄）聯名款手錶，就連阿嬤也加入戰局，清晨5點就在百貨外面排隊，該手錶一支售價7900元。但開賣僅半天，就有民眾在蝦皮平台轉售，最貴還喊到2萬3500元。

本站報導，Swatch與OMEGA（歐米茄）聯手打造的Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列於今日轟動開賣，台北101概念店與西門形象店皆出現人潮，據民眾說法，店家無預警在今早上9點多發放100張號碼牌，讓大家以「賽跑」方式搶排隊，還有人因此受傷。

現場訪問到另一取得47號號碼牌的阿嬤，表示自己是早上5點來排隊，她描述現場因太多民眾，紅絨整個被擠倒，也分享後來搶號碼牌的情況，「因為他是說用衝的！這樣子很不好。」其實是在搞不太清楚狀況的情況下被推著走，還被年輕人誤以為插隊而起口角，「他說：『你能跑得贏我嗎 ？』讓我很不高興。」

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▲OMEGA X Swatch聯名手錶，引發搶購。（圖／記者王則絲攝）

▲民眾翻倍轉售手錶 。（圖／翻攝蝦皮賣場）



但開賣才半天，幸運搶到手錶的民眾已在蝦皮平台翻倍轉售，最貴喊到2萬3500元，可於約捷運站面交，另還有2萬、1萬9800元、1萬9000元等賣場，引發網友關注。

事實上，兩大品牌聯名登月錶採用Bioceramic生物陶瓷物料，打造11款Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，包括不對稱的錶殼、測速圈、「數字90上圓點」及獨特的 Speedmaster小錶盤，都讓外型極似OMEGA超霸登月錶，7,900元價格吸引錶迷，今日開賣兩間門市皆備貨約莫各一百只，但其實現場店員也不斷強調「商品非限量，會持續到貨。」未來將開放線上銷售。

▼店員強調，手錶非限量。（圖／記者王則絲攝、公關照）

