快訊／新北+11！「7行政區」都有人確診　擴大匡列132人

記者楊蕓／新北報導

新北市26日新增11例本土個案，除樹林科技廠群聚案再增10例外，今天再增加1起感染源不明個案，為三重區業務員，因為陪病採檢確診，Ct值12.3；另昨天中和區感染源不明個案衍生又增加1例。

▲新北26日疫情狀況。（圖／新北市府提供，以下皆同）

新北市長侯友宜召開記者會說明，今天有2例新增個案、以及9例居隔採檢陽性個案，個案分佈為樹林區4人、土城區2人、三峽區1人、永和區1人、泰山區1人、中和區1人及三重區1人，共匡列接觸者132人，居家隔離124人。

侯友宜說明，今天新增的個案其中一人在中和，20歲男性，已接種3劑疫苗，

另一名個案在三重，30多歲女性，已接種2劑疫苗，Ct值12.7，匡列接觸者40人，10人居隔，持續疫調中。

針對樹林科技廠群聚案今天再驗出10人確診，侯友宜表示，其中包含8名男性、2名女性，9人本國籍、1人為外國籍。媒體詢問是否會加嚴工廠管理，侯友宜表示，他一直鼓勵企業要隨時作塊篩，也會請勞工、衛生及環保單位，去實際了解工廠防疫動線有無按照規定，而企業主也要盡防疫責任，隨時把防疫規定做到位，才是最重要。

衛生局長陳潤秋補充，今天新增10人確診，要進一步了解這些人跟其他員工的互動關係，因此今天多匡列112人居隔，這就會影響到工廠復工時間。無論如何，一定要求工廠在防疫節點上都能確定無誤並清消，全數員工也要持PCR陰性證明才能復工；至於沒被匡列者，市府還是會要求他們1周後要再做快篩。

至於中和個案，衛生局昨天稱確診者職場單純、跟同事距離拉得很遠，今天卻再擴大篩檢1千多人，陳潤秋則說明，中和個案是單一個案，通常會用匡列確診者密切接觸的人來採檢；最早出來是8人是密切接觸者，這部分已經處理，但擴大匡列的時候，除同樓層外，該工廠認為其他樓層要做企業快篩，市府才協助擴大採檢。