蘆洲警清查治安人口　查獲罕見007龐德專用槍…男辯正要拿去丟

▲林男行色匆匆走下樓梯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局日前清查轄內治安人口，發現一名男子準備出門，經盤查在他隨身包內找到一把德製華瑟PPK制式手槍及7顆子彈，男子辯稱是玩具槍，後來才坦承半年前購買，打算拿去丟棄，警方不予採信，訊後依槍砲條例移送偵辦，並追溯來源。

據了解，蘆洲派出所警員陳覲于、林彣政執行轄內治安人口清查，到三民路26巷一處公寓住宅，剛好39歲林姓男子行色匆匆地從樓梯走下，警員將他攔下盤查，他狐疑地說「怎麼了？」，經搜查隨身包包時，赫然發現一把槍及彈匣、7顆子彈。

▼警員盤查林男赫然發現一把制式手槍，立即將他上銬逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男緊張地說「那是假的，玩具槍啦」，警員眼尖認出根本是一把制式手槍，他後來坦承是在半年前，向一名不知名的男子購買，原本就擔心被查獲，剛好想要拿出去丟棄，沒想到在門口就被抓，警方不予採信，訊後依違反槍砲彈藥管制條例移送偵辦，並追溯槍枝來源。

林男持有的德國製華瑟PPK半自動手槍，是許多國家警用配槍，電影007系列中，主角詹姆士龐德也是使用這把手槍，十分罕見。

▼這把華瑟PPK半自動手槍是知名電影007龐德專用槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）