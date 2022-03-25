快訊／雲林80歲嬤確診日照中心上課　匡51人PCR結果出爐

▲衛生人員今日上午8點30分前往日照中心，為與確診者案22395接觸之匡列自主健康管理共51人進行PCR篩檢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府昨日直播疫情說明指出，居住西螺鎮與確診女兒同住被傳染的80多歲婦人案22395，因白天會前往日照中心上課，衛生人員今（25）日上午前往日照中心，為與該案接觸匡列自主健康管理共51人進行PCR篩檢，稍早約下午4時許結果出爐，全部陰性。

雲林縣衛生局說明，案22395在3月22日被匡列為居家隔離時，當日採檢即為陰性，而後在23日咳嗽接受採檢才轉陽性。因23日才因發病確診，依照中央指揮中心調查及接觸者指引追蹤及規定，往前推4天在3月22有採檢陰性報告，獲認定無傳染疑慮，雖然不必匡列居家隔離者，但考量案22395年長高風險且也在日照中心上課，安排3月25日進行日照中心人員及同班長者PCR採檢。

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雲林縣衛生局表示，西螺鎮該家日照中心工作人員與長者共51人，全部接受PCR篩檢，檢驗結果全部為陰性。



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