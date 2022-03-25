百年電廠古蹟保留　台電斥資1500萬修復「濁水發電廠」

▲濁水發電廠，廠房建築為巴洛克式無梁柱無鋼筋的磚牆結構體。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國唯一平原川流式水力發電廠「濁水發電廠」位在雲林內鄉烏塗村濁水溪南岸溪畔，一棟大紅磚屋在此豎立百年。明潭發電廠長劉演鎮表示，構造物、機組自興建至今沒有改建，在2005年機組除役並原地保留。在立法委員蘇治芬與縣議員邱世文爭取下，今日敲槌開工將斥資1500萬元進行修復工作。

發電廠舊稱濁水發電廠，納入明潭發電廠旗下管理後，將發電廠全名改名為臺灣電力公司明潭發電廠濁水機組，明潭發電廠廠長劉演鎮指出，濁水發電所是1921年為供嘉南大圳、烏山頭水庫工程用電而興建，廠房建築為巴洛克式無梁柱無鋼筋的磚牆結構體，裡有有發電機組3部，取濁水溪、清水溪的水，利用約16公尺的水頭落差，形成川流式水力發電，每年平均發電量約1000萬度。

▲濁水發電廠裡有有發電機組3部，取濁水溪、清水溪的水，利用約16公尺的水頭落差，形成川流式水力發電，每年平均發電量約1000萬度。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉演鎮說，濁水發電所廠房已歷百年，建物劣化，加上漏水、滲水等問題，為確保古蹟安全，爭取約1500萬元辦理修復工程，包括屋面修復、木構架修復、蟲蟻防治、牆體及門窗整修及結構補強工程等，預計明年3、4月完工。

▲發電廠所有的構造物、機組，從日治時期興建至今百年都沒有改建，2004年登錄為縣定古蹟，2005年機組除役並原地保留。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員邱世文表示，濁水電廠是「人瑞級」電廠，在其8年前的鄉長任內，就開始配合當時的蘇治芬縣長掌政的縣府，一同推動古蹟保留及文化觀光的工作；任職縣議員期間在縣議會更是吹促監督台電公司及縣府相關單位就電廠古蹟保存以及轉型工作的進度，今日的修復工作的啟動，感謝縣府及台電公司的努力，期望能繼續帶動林內烏塗的繁華。

▲濁水發電所廠房已有百年，建物劣化，加上漏水、滲水等問題，為確保古蹟安全，爭取約1500萬元辦理修復工程，。（圖／記者蔡佩旻攝）

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