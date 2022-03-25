雲林14歲少年負氣離家　警3小時後找到正在田裡耕種的他

▲斗南一名李姓少年與家人吵架後離家，5天來在農田打工賺生活費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局新光派出所3月18日跑進一名婦人前往報案，婦人向警方表示14歲的兒子在5天前家人吵架後離家外出，之後與家屬斷聯都不接電話，找尋多日未果擔憂兒子發生意外或誤入歧途，只好在學校老師的陪同下前往派出所請求警方協尋。警方透過交友軟體掌握少年大致行蹤後，請當地警方協尋，果然在田裡找到正在耕種的李姓少年。

斗南警分局表示，新光派出所警員詹健良已為人父，對於家屬擔憂焦急的心情感同身受，思及青少年們對於同儕的重視，遂利用臉書、instagram等網路社交軟體查看是否有少年最新消息，並聯繫與少年互動緊密的友人，透過友人確認少年在斗六工作，由斗六警方協助前往搜尋，最後在一處農田尋獲正在耕作的李性少年。

斗南警方立即將好消息通知李母，在派出所等待之時警員詹健良以聊天的方式柔性勸導少年，李姓少年才說，離家之後便投靠朋友，想證明自己有能力可以不靠家裡，經介紹到一處農田工作，賺取生活費，警員詹健良介聊天的機會告訴少年，無論如何外出應告知家人平安情況，以免讓家人擔憂才是。而家長對於警方在報案後3小時內，就迅速將孩子平安尋回，表達感激。

斗南警分局表示，警方對於失蹤人口案件均以同理心謹慎處之，熱忱盡力做好各項為民服務工作，另也提醒家長，多關懷家中青少年，保持良好親子互動，適當掌握孩子交友、外出情形，避免誤入歧途。

斗南警分局強調，非出於不法意圖（略誘、和誘）而收留滿15週歲自己離家出走之人，並無法律責任。但收留未成年人從事違法行為或涉足不妥當場所（酒店等場所），則有違法情形。警方呼籲如遇求職人員長相與自稱之年齡明顯不符合，應詳細詢問情況，必要時可就近請警方到場協助。

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