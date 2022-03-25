波蘭派兵提議惹怒俄國！他狠嗆「要你好看」：2秒就能摧毀華沙

▲沙馬諾夫警告，若波蘭干預烏俄戰事，就要讓波蘭好看。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

波蘭日前提議，北約（NATO）應向烏克蘭派遣國際武裝維和人員，遭俄羅斯猛烈抨擊，聲稱若波蘭再干預烏俄戰事，那俄國勢必會將戰事延伸到烏波邊界，甚至還會對波蘭發射高超音速導彈，「讓波蘭好看」。俄媒還警告，若莫斯科動用核武器，那華沙將在2秒鐘被瞬間摧毀。

據《每日郵報》報導，波蘭24日正式要求北約派遣1萬名維和人員入烏協防，讓俄羅斯政壇炸開了鍋。國家杜馬（State Duma，俄國下議院）副將軍沙馬諾夫（Vladimir Shamanov）聲稱，「現在是時候該讓波蘭領導人知道邊境的存在了。波蘭人，你可以試著從這裡探出頭來，哪怕是10公尺，我也會讓你們好看！」

這名俄國空降軍的前指揮官還威脅道，烏俄戰爭的最後階段「將發生在烏克蘭與波蘭的邊境附近」，而俄羅斯也將對波蘭祭以高超音速導彈等武器的「完整回應」。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）此前也表示，若北約向烏克蘭派遣維和人員，將導致俄羅斯與北約武裝力量之間的「直接衝突」。

▲拜登25日將出訪波蘭，而NATO也已正式回拒波蘭的派兵要求。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）最近也在網上回擊，聲稱波蘭領導人的相關舉動根本和「政治白痴」無異，更是對俄的「低俗宣傳」。俄羅斯國家電視台的親克里姆林宮人士還警告，若莫斯科真要對波蘭和波羅的海國家使用核武器，那他們只需要2秒鐘，就能讓華沙瞬間被摧毀。

歐洲政策分析中心主任波力亞科瓦（Alina Polyakova）認為，波蘭應該「認真對待」俄國的相關威脅。隨著波蘭與俄羅斯之間的緊張關係加劇，北約與美國部署在歐洲的數十萬軍力已進入高度戒備狀態，而美國總統拜登也將在當地25日訪問波蘭，勢要捍衛北約的「每一寸」領土。