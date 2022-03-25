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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸駐美大使秦剛：中俄合作沒有禁區「但有底線」

▲▼陸駐美大使：中俄合作沒有禁區，但有底線。（圖／翻攝自鳳凰衛視）

▲陸駐美大使秦剛接受鳳凰衛視專訪。（圖／翻攝自鳳凰衛視）

記者鄭思楠／綜合報導

中美元首18日視訊會晤後，中方在俄烏戰爭的立場似乎出現轉變。此前，北京冬奧會前，習近平和普丁曾表示中俄友好「沒有止境」。但大陸駐美大使秦剛近日接受香港《鳳凰衛視》專訪時稱，「中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的。」

秦剛進一步表示，「這個底線，就是聯合國憲章所確立的宗旨和原則，是公認的國際法和國際關係的基本準則──這也是中國同其他任何國家處理雙邊關係時，我們所遵循的行動指南。」

對於是否同意俄烏戰爭為中國一定程度贏取了戰略發展空間，秦剛回應，俄烏衝突對世界任何一方都沒有好處，目前中國最重要的任務是實現第二個百年奮鬥目標，這需要和平穩定的外部環境。中國需要集中精力促進國內經濟和社會發展，滿足人民群眾對美好生活的需要。

他指出，烏克蘭危機造成了當前國際油價、國際大宗商品價格上漲，能源、糧食面臨危機；國際間的交通運輸和產業鏈、供應鏈面臨進一步混亂，這場危機使世界經濟雪上加霜，「那麼，中國身處在這個世界，也不能夠置身其外，我們也受到嚴重的衝擊和影響。所以我們希望能夠盡快地實現停火和平，這樣的話，中國的發展方能夠繼續有著良好的環境。」

針對美國威脅表示，若北京當局在俄烏衝突中援助俄羅斯，將連帶對中國實施制裁，秦剛回應，「我們不希望制裁發生，但是如果真的強加給我們，我們也要做出堅決有力的回應，來維護我們正當的權益」。他強調，美方的「威脅也好，施壓也好，中方是絕不接受的」，「中俄之間我們有著正常的經貿、能源和往來，兩國人民之間的友好交往也非常密切」，「我們希望──並且我們要求，中俄之間正常的交往與合作不能受到影響」。

18日，中國國家主席習近平應約同美國總統拜登視訊通話，兩國元首就中美關係和烏克蘭局勢等共同關心的問題坦誠深入交換意見。大陸官媒《人民日報》最新報導指出，兩人首先談到中美關係，拜登說，我願重申，美國不尋求同中國打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突。就烏克蘭情勢，拜登表示願同中方溝通，防止事態升級。習近平針對烏克蘭局勢強調早日停火止戰，並且強調台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。

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