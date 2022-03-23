俄兵身上藏一疊保險套　她目睹煉獄景控訴：他們性侵婦女屠殺平民

▲女子目睹伊爾平被俄軍侵略慘況。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭持續遭俄軍攻擊，近來從伊爾平(Irpin)順利逃脫的30歲女子塔蘭(Anastasia Taran)控訴，被俄軍佔領的城市慘狀就像是地獄，士兵不但性侵婦女，還冷血射殺躲藏在地下室中的無辜平民，到處都是大量的屍體。

當地媒體Euromaidan Press報導，來自安赫德市(Enerhodar)的塔蘭，原本在基輔近郊伊爾平擔任服務生，和平的城市在被俄軍侵略後完全變了一個樣，她表示，「現在的伊爾平是地獄，那裡有很多俄羅斯士兵，他們射殺那些只是想躲進家中的人，比較好一點的，則是把平民從家裡拖出來，他們性侵婦女、傾倒出大量屍體」。

塔蘭後來與丈夫帶著所養的3條貓順利逃離伊爾平，目前已抵達利西部城市利沃夫(Lviv)，雖然如此她仍表示，「我現在害怕安靜，因為總覺得會有不好的事情發生，也不敢出門，隨時都在尋找避難所」。

另一名居住在赫爾松(Kherson) 的27歲女子佐林娜(Svetlana Zorina)也指責俄軍性侵女子惡行，「他們開始性侵烏克蘭女子，這種事也發生在我認識的一名17歲少女身上，然後他們殺了她」。網路上之前更曾流傳一段影片，一名被俘虜俄軍身上居然搜出一疊保險套，均顯示出現在烏克蘭女子被迫活在遭俄軍性侵的恐怖威脅中。

▼被俘虜俄軍身上居然帶一疊保險套。（圖／翻攝自Twitter）