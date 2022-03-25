俄軍久攻不下原因曝光？　路透：俄羅斯導彈失效率達60％

▲美國情報指俄羅斯導彈的失效率高達60％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈估計，自烏俄戰爭開打以來，俄羅斯已朝烏克蘭發射1100多枚導彈，但最新情報指出，俄羅斯導彈的失效率（failure rate）高達60％，這也可能是俄軍未能實現「快速攻下烏克蘭」的原因之一。

根據《路透社》報導，美國三名匿名官員透露，自烏俄戰爭開打以來，俄羅斯已朝烏克蘭發射1100多枚導彈，但根據發射類型和時間的不同，失效率最高可達60％。官員指出，俄軍導彈失效率每天都在變化，平均來說，俄軍空射巡航導彈（Air-launched cruise missile）的失效率約在20％至60％之間。

報導指出，此情報顯示武器精確度不足可能是俄軍未能實現「快速攻下烏克蘭」的原因之一。美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）表示，俄羅斯在烏克蘭部署了兩種空射巡航導彈，分別是Kh-555和Kh-101，但目前不確定兩種導彈的失效率分別是多少，但專家認為，20％以上的失效率都是非常高的。

導彈失效率包含發射失敗及未在撞擊時爆炸，而到目前為止，美國官員並未透露俄軍有多少導彈擊中了目標，又有多少沒擊中，同時也沒有說明俄羅斯導彈高失效率的原因。