不作戰就得死！普丁派「行刑部隊」跟隨軍隊　專門獵殺叛逃士兵

▲被俘虜俄軍透露，普丁派遣行刑隊專門追殺他們。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭平民無差別攻擊的惡行，讓許多俄兵決定放下武器投降，如今卻傳出普丁連自己部隊的人也不放過，同時派遣行刑小隊(Execution Squad)前往烏克蘭，專門要獵殺所有背叛俄羅斯的軍人。

烏克蘭安全部門表示，被俘虜的俄羅斯士兵透露，在被普丁派來進攻烏克蘭的俄羅斯部隊後，還跟著一支行刑小隊，專門追殺那些想要叛逃的士兵。之前也有報導指出，普丁曾派遣車臣部隊來到烏克蘭，負責阻止想要逃跑的士兵。

俄羅斯自從2月24日對烏克蘭發動攻擊以來，造成大量無辜平民死亡，殘忍行動也讓許多俄兵看不下去，決定主動向烏克蘭軍隊投降。烏軍近來便收到俄兵米夏(Misha)的電話，對方表示，接到如果逃回家就會被射殺的指令，所以決定攜帶坦克車向烏軍投降。

烏克蘭內政部顧問安德魯西夫(Victor Andrusiv)表示，這名士兵覺得他看不到繼續打下去的意義，可是也不能回家，因為指揮官告訴他，他只能死在戰場上，「他們快沒有食物，軍隊指揮也很混亂，士氣非常低落」。未來米夏將住進烏國幫他所準備的住所，也會獲得美元1萬元（約台幣28萬元）獎勵金。