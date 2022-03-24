苗栗泰安一天2起落石砸車傷人　1人臉遭割傷、1人骨折送醫

▲台中市梧棲區公所志工一車31人前往泰安鄉泡湯，中途遊覽車被落石砸中，1人臉部被割傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉24日發生2起落石砸車傷人意外。一輛載著31人遊覽車前往泰安泡湯，行經苗62線6公里處，不料連日豪雨加上地震影響，造成土石鬆動，落石當場打中遊覽車，導致一名劉姓婦人臉部遭破碎車窗玻璃割傷送醫；3小時後，相同地點又發生落石砸中休旅車，造成男性駕駛骨折送醫，所幸2人都無生命危險。

苗栗縣消防局24日下午1時09分接獲報案，民眾稱一輛載著台中梧棲區公所志工31人的旅遊團，準備由苗62線前往泰安鄉泡湯，但行經6公里處時，遭3顆落石砸中車窗，玻璃碎片當即劃傷71歲劉姓婦人臉部。事發後，遊覽車趕緊開往安全區域，再通報消防救護車，將劉婦送往醫院救治。

事隔3小時，泰安消防分隊下午4時51分又接獲通報，相同地點再次發生落石砸車意外，一名61歲在地餐飲業者開休旅車行經此路段，不僅遭落石擊中擋風玻璃，而且整顆石頭砸入車內，造成男子手部骨折、左膝蓋擦傷、意識清楚虛弱無力，經協助包紮、止血及固定後送往醫院。

▲▼當天下午4時許，又有1輛休旅車落石擊中，男子骨折送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局呼籲，近日因連日降雨，造成山壁土石鬆動，也請民眾行經山區時，應提高警覺，確保自身安全。

►苗縣連傳2意外！男遭嗆傷命危 落石擊中遊覽車1女割傷