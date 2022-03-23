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花東強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」！網熱議：孫悟空要出世了

記者隋昊志／綜合報導

花東地區近海23日凌晨連續發生多起地震，氣象局共發出4次災防告警訊息，地牛翻身劇烈搖晃，也導致台東一處公路一顆1.8公尺高的巨石墜落路中央，這也引起不少網友討論，甚至有人聯想說「孫悟空幾世孫要出世了」？

今日凌晨花東地區近海接連發生多起地震，最大規模達到6.6、最大震度為6弱，台東縣長濱鄉永福路段甚至掉落一顆高達1.8公尺的巨型石頭，警消獲報後也立即前往進行排除工作。

▲網友笑稱墜落在長濱路段的巨石是孫悟空出世。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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▲網友笑稱墜落在長濱路段的巨石是孫悟空出世。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

有網友將巨石照分享到臉書社團後引起不少人討論，有網友聯想到小說《西遊記》，「孫悟空幾世孫要出世了」、「裡面應該有一隻猴子」，其他網友則接龍說「馬路上賭石」、「割開看看有沒有紫翡翠」、「剖開說不定會出綠呢」、「還以為是發芽的馬鈴薯呢」、「切開看可以開出帝王綠嗎，立馬財富自由」、「恐龍蛋化石」、「桃太郎吧」。

6.6強震後遇大雨，鄭明典提醒民眾避用山區道路。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲6.6強震後遇大雨，鄭明典提醒民眾盡量避用山區道路。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

強震造成的災情，也讓台東縣長饒慶鈴立刻在臉書PO出5張道路落石照片，提醒民眾保持警戒、注意安全，縣府團隊已加強相關的巡察作業，目前並未接獲重大災情。中央氣象局長鄭明典則是在臉書發文表示，大地震後餘震不斷，加上可能的降雨，呼籲民眾盡量避免使用山區道路。

快訊／深夜連6震！台東1.8ｍ高巨石墜落路中央

▲台東長濱永福路段有巨石墜落於路中央，配合著後面的樹，猶如一顆巨大蜜桃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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