24歲少婦「早產5胞胎」機率6000萬分之一！尪心情複雜：壓力特大

▲山東24歲孕婦早產誕5胞胎。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省泰安市中心醫院20日迎來了一名24歲的特殊孕婦，體內有5胞胎。在醫院醫生和助產護理師的幫助下，產婦剖腹產4男1女。第一個出生的是姊姊，剩下的四個男孩是弟弟。雖然孩子還沒有足月早產，需要在呼吸機的維護，但幸運的是他們全都很健康。

莊姓孕婦去年懷孕後，鑑於她有多次流產史 ，懷孕27周左右就入住重症產科病房。然而，隨著孕周不斷增加，莊女身體每況愈下，很難堅持到懷孕32周，醫院決定進行剖腹生產。

最終，經過1個小時左右的手術，5胞胎順利誕生。據悉，這5名新生兒中，體重最重的約1.4公斤，體重最輕的只有1.14公斤，出生後都用上了呼吸機。由於5名新生兒都屬於早期早產兒，需要接受進一步的觀察和治療。

▲丈夫坦言心情複雜。（圖／翻攝自影片）

據產婦丈夫程先生說，妻子是自然懷孕，沒有採取任何措施，當妻子剛懷孕做產檢知道妻子懷了5胞胎，心情非常複雜，快樂緊張，因為經過多次產前檢查，妻子的身體狀況很好，醫生沒有給出減少胎兒的建議，說只要定期觀察。丈夫一直擔心妻子的身體，現在5個孩子順利出生，他表示會盡力，讓妻子和5個孩子過上美好的生活。

程先生說，他現在很高興，但同時也感到壓力特別大，因為不得不養活一家7口，還沒來得及考慮孩子們的名字。醫生告訴他，懷5胞胎的機率只有6000萬分之一。