KTV互看不順眼起口角　宜蘭4人球棒隊逆向擋車猛砸噴辣椒水

▲KTV互看不順眼起口角，林男（右）夥友白天大街上攔車，以球棒砸車，並朝車內猛噴辣椒水。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市白天發生棒球隊砸車事件，28歲林姓主嫌和20歲高姓男子在KTV起口角，林嫌與友人尾隨高男搭乘的計程車，9日上午10點許，在宜蘭市人潮多的南館市場附近，從對向擋車攔人，並持球棒砸破玻璃、朝車內噴辣椒水，Uber司機嚇壞，駛向附近派出所報案，警方迅速逮獲林嫌等共4人，依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

高雄到宜蘭訪友聚會的28歲林姓男子，與友人們在宜蘭市中山路三段KTV歡唱，9日凌晨3時許，林男上廁所，遇到高男，2人疑互看不順眼起了口角。

林男懷恨在心，在市區吃早餐時留意高男去向。上午10時多，林男與28歲鄭姓、24歲蕭姓及23歲李姓友人，分別開一台賓士、Lenxus，在宜蘭市光復路與民生路口的南館市場附近，從對向攔下高男與25歲友人余男乘坐的計程車。林男等人無視當時市場人潮，下車持鋁棒打破Uber後擋風玻璃，並朝車內猛噴辣椒水，並敲擊車尾洩恨。

路上無故遭砸車，60歲張姓計程車司機嚇壞，趕忙把車子直開到新民派出所報案。宜蘭警分局立即組成專案小組，當天下午5時20分許，持宜蘭地檢署拘票，拘提林、鄭、蕭、李姓犯嫌到案說明，並查扣1罐辣椒水及1支鋁棒，並依妨害秩序案、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌將林男等4人送辦。