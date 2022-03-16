恐怖情人！高雄女不滿被分手　潑漆砸車還縱火遭羈押

▲高雄女不滿被分手，10度潑漆、砸車，甚至還縱火。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大寮區一名王姓女子（50歲）因不滿被林姓前男友（48歲）提分手，經常前往林男住處潑漆、砸車將近10次，即使林男申請保護令也沒用，王女還是不肯罷休，2月間更前往林男住處縱火，所幸未造成傷亡。檢、警介入後，先將王女強制就醫一個月，檢方偵結後今依殺人未遂罪向法院聲請羈押獲准。

這起男女糾紛引發的社會案件起源於某網友在臉書「大寮林園大小事」貼文指出，住大寮中庄的林男與王女曾為男女朋友，分手後，王多次到林住處潑漆、砸車。即使事後林男申請保護令，王女仍無視保護令，持續騷擾。

▲高雄恐怖前女友分手後放火報復。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方調查後，發現王女於2月19日凌晨2時許到林男住家縱火，所幸，隔壁鄰居發現報警，才未釀大禍；但網友質疑，王脫序行為，不斷上演，令林男提心吊膽，附近住戶也擔心受到波及。

火警發生當下，消防獲報前往滅火，共造成大門紗網遭燒毀，及停在路旁的機車受波及；警方獲報後，展開調查，當天清晨5時37分王女自行到案，但她到案後仍否認犯行，但警方依據監視器畫面，比對身形、穿著以及頭髮有輕微燒灼痕跡，又發現曾到加油站取油，令她百口莫辯。

另外，王女過去曾對林男車輛潑漆、砸車將近10次，也明顯違反保護令，警詢後，將她依公共危險罪、違反保護令罪移送。

檢、警發現王女每次都是酒後犯案，因此先將她強制就醫1個月後，但因相關事證明確，檢方在複訊後將她依殺人未遂罪聲押獲准。