春游Xpark歡慶兒童節　親子限定童樂套票享Xbook互動

▲2022春游Xpark歡慶不一樣兒童節。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情解緩，迎接即將來臨的清明連假和兒童節，位於高鐵桃園站青埔特區內的Xpark水族館，延續2022年初推出的大型企劃「Xbook～流向我們的物語～」，透過五感享受海底之書的魅力；4月起將加碼推出兒童節限定「Xpark童樂套票」及互動式猜謎遊戲「Xbook Quiz」，讓大小朋友2022年的春天可以開心暢遊Xpark，體驗更豐富的寓教於樂內容。

Xpark水族館來自日本、是台灣首座都會型水族館，由日籍手嶋一雄擔任館長。今年為和所有大小朋友歡度兒童節，創造獨一無二的美好回憶，將推出春天限定兒童節優惠套票組「Xpark童樂套票」，即日起只在KKday獨家販售！

期間內購買此套票(內含成人票*1+兒童票*1)，即可免費兌換限定兒童節優惠好禮。Xpark共有13個展區，除了戶外區以外共10個展區將成為此次的特別企劃區域，體驗更豐富的寓教於樂內容，彷彿身歷其境般閱讀一本故事書，與真實的生物們相遇、感受著生命的新奇、快樂地學習並激發想像力，感受Xpark帶給大家全新的寓教於樂體驗。

「Xbook～流向我們的物語～」故事分為前編「演化與多樣性」、後編「想像力的創造」，共由四個章節所組成，第一章「海與演化，食物鏈」、第二章「海與生物多樣性」、第三章「從學習到想像」、第四章「想像未來，並創造」。

4月1日起Xpark水族館將於第二章「海與生物多樣性」區，加碼推出新互動式猜謎遊戲「Xbook Quiz」，「Xbook Quiz」，只要使用手機下載「Xpark AR」app即可立即挑戰，五彩繽紛的珊瑚到底是動物還是植物、海獅和海豹有什麼不一樣？透過有趣的問答進而了解生物不為人知的一面，除了獲得體驗的感動外，學習新知也為此趟旅程增添了豐富的收穫。