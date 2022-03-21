竹山鎮4月推歡樂兒童月　每逢周末假日馬拉松式活動

▲竹山鎮將於4月舉辦「歡樂兒童月」系列活動。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

4月份是屬於孩子的季節，竹山鎮公所下月將推出「歡樂兒童月」，在周末假日一口氣安排10個活動，希望孩童們放假不用再跟3C產品黏在一起，從月初一路歡樂玩到月底。

本次系列活動將於兒童清明連假揭開序幕：4月2日晚上7點半在竹山鎮公所大禮堂有九歌兒童劇團的演出，隔天（3日）早上9點在文化園區舉辦「動物童樂會」，內容包括吹泡泡、帶動唱、diy剪紙等，晚上在菸葉館則有「泡泡shoe time」表演；4號於菸葉館安排魔術秀。

▲▼竹山鎮「歡樂兒童月」包括派對、劇團、野餐、控窯等10場活動，陪小朋友歡度兒童節。（圖／竹山鎮公所提供）

其他周末方面，4月9日早上於竹山公園安排有手做農樂會、晚上則有魔幻舞台展演、16日晚上7點有蘋果兒童劇團演出、23日在菸葉館有「夢幻跑影」表演，以及30日早上的親子控窯、晚上的魔術秀等。

竹山鎮鎮長陳東睦表示，希望透過多元化安排，讓孩童能有更多體驗及回憶，且不只為孩子們安排豐富的活動，還有4月17日於大禮堂廣場舉辦舞林大會，4月24日千人齊跑的「大腳ㄚ」路跑等成人活動，讓全鎮整月充滿歡樂、活力，也邀請遊客一同參加，把竹山歡樂氣氛帶回家。