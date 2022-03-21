兒童節連假麗寶童樂會　全民童樂價599加贈100抵用券

▲兒童節連假麗寶樂園舉辦歡樂無限的童樂會啦，全民童樂價只要599元，再加贈100元抵用券。



圖、文／麗寶樂園渡假區提供

兒童節連假麗寶樂園舉辦歡樂無限的童樂會啦，全民童樂價只要599元，再加贈100元抵用券！再過兩周，就是大小朋友引頸期盼的四天兒童節連假，放假要放的開心，更要玩的超開心〜麗寶樂園在兒童節連假推出全民童樂一口價，只要599元，再加碼贈送100元抵用券；還有憑入園手章搭乘全台最大天空之夢摩天輪，再省100元優惠價，讓家長荷包省滿滿。

▲由柳丁哥哥、葡萄姐姐攜手YOYO家族和麗寶樂園的POPA家族一起與小朋友歡慶同樂。



4/2-4/5麗寶樂園更安排了小朋友們最愛YOYO家族見面會，由超人氣哥哥姐姐，陪小朋友一起開心唱跳歡慶兒童節。樂園也推出寓教於樂的全新POPA兒童劇《小紅帽》，POPA家族活潑生動的演出搭配精心設計的場景，讓大小朋友體驗身歷其境的真實場景，適合全家觀賞，兒童節連假期間天天輪番上演，邀請請全民一起童樂，陪伴孩子共度歡樂的兒童節假期。

▲全新POPA兒童劇《小紅帽》，POPA家族活潑生動的演出搭配精心設計的場景，讓大小朋友體驗。



麗寶樂園表示，YOYO家族的哥哥姐姐及園區的吉祥物POPA家族，一直以來都是小朋友們的好朋友，為了讓孩子度過充實又有趣的兒童節連假時光，由柳丁哥哥、葡萄姐姐攜手YOYO家族和麗寶樂園的POPA家族一起與小朋友歡慶同樂，帶來多首經典帶動唱跳曲目外，還有許多互動橋段及精美小禮物，與小朋友們一同分享。探索世界多達32項遊樂設施，除了有刺激冒險，全台唯一斷軌式雲霄飛車「搶救地心」、垂直翻轉往下掉時又忽然被拉起的「銀河炫風」，還有適合全家大小都可以一起遊玩的人氣排隊設施「飛象藍天」、「魔法風琴師」等多項設施及POPA家族繽紛歡樂的花車遊行，絕對是百玩不厭。

▲麗寶兒童交通安全教育館教小朋友認識交通號誌及常規安全知識，從遊戲中體會道路安全。



園區內麗寶福容大飯店，於兒童節連假期間，推出期間限定款《不織布桐花吊牌》及《花季小夜燈》兒童手做系列活動，讓全家大小體驗DIY樂趣，享受快樂的親子時光。還有深受小朋友喜愛，位於麗寶國際賽車場內的麗寶兒童交通安全教育館，全館共有8項設施，其中「路考測驗」全程由小朋友親自駕駛小汽車，在符合規範場域上進行各種路考測驗，認識交通號誌及常規安全知識，從遊戲中體會道路安全的重要性。兒童節怎麼能沒有兒童節禮物呢? 匯集250個國際品牌的麗寶OUTLET MALL館內有小朋友流連忘返的玩具專賣店、知名童裝、童鞋等專櫃，是挑選禮物的最佳首選；為歡慶兒童節3/26~4/10消費滿額還有機會參與轉轉樂活動，有機會入住福容大飯店及獲得萬國行李箱、AirPods....等多項好禮。



麗寶樂園渡假區也提醒遊客，想要在連假期間輕鬆暢玩渡假區，可以盡量搭乘大眾運輸交通工具，台中高鐵、台中市區朝馬轉運站、后里火車站，三大路線皆有免費接駁專車往返渡假區，也可購買統聯客運套票，由台北京站發車直達渡假區，或上網選購渡假區住房專案，歡迎民眾多加利用或提早出發避開塞車時段，欲知更多優惠訊息、營業時間與或交通疏運資訊，請上麗寶樂園渡假區官網查詢http://www.lihpaoresort.com.tw。