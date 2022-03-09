歡慶「嘉藥56」 為健康「嘉」分滿滿

▲嘉南藥理大學喜迎創校56週年生日，3月8日盛大舉辦開幕式，並以健康運動為主軸，進行為期一個月的各式系列活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學喜迎創校56週年生日，3月8日盛大舉辦開幕式，並以健康運動為主軸，進行為期一個月包含籃、排球賽、嘉藥56音樂祭及美食嘉年華園遊會等系列活動，緊接開幕式登場的「黃金單騎紓壓G o」單車休閒之旅，更是吸引超過百位師生共襄盛舉，展現嘉藥人的熱情與活力。

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疫情之下，強健的身心靈更為重要，「嘉藥56」校慶月就以健康、運動為主軸，初登場的「黃金單騎紓壓G o」單車休閒之旅則結合該校運動管理系、高齡福祉養生管理系、學生輔導中心、運動中心與學生社團等，透過「疫後人生，健康『嘉』分」健康促進計畫的執行，吸引百位師生參與，從校園出發，一路行至黃金海岸親水公園後折返，在徐徐拂面微風中欣賞黃金海岸夕陽，與三五好友相聚進而緩解壓力。

新冠肺炎疫情已經影響世界兩年之久，全球生活模式都被迫改變，醫療生技人才更形關鍵，今年，嘉藥躍居遠見雜誌「2022企業最愛大學生排行榜」中「醫衛/生技」榜的第四名，是唯一科技大學，僅次於「台、清、交」三所頂大，在如此艱困的大環境變遷下，嘉藥全體師生不受疫情威脅，在自身專業領域中持續努力，成果有目共睹。

校長李孫榮指出，疫情的衝擊使大家都承受極大的壓力，確保全校師生的健康安全為第一考量，感謝同仁及學生會所有籌辦人員辛勞的付出，希望透過精心設計的校慶活動進一步達到成功防疫、遠離病毒威脅，也期許在這場馬拉松式的抗疫作戰中，所有人都能安然度過，一同健康平安地抵達終點站。