茶金、黑金、發財金　嘉藥休閒系講座化身不敗金主

▲嘉南藥理大學休閒保健管理系，為協助應屆畢業生踏出校園順利銜接職場，於10日起陸續舉辦3場包含投資理財、職涯規劃及創業分享等內容多元豐富的講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學休閒保健管理系，於10日起陸續舉辦3場包含投資理財、職涯規劃及創業分享等內容多元豐富的講座，以發財金、茶金、黑金為題，邀請時下最夯的產業股市專家、茶文化、直營咖啡店長，分享產業趨勢與市場行銷策略，希望藉此厚植學子們進入職場後，面對各項新型態挑戰的職場技能，啟動豐美職涯。

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嚴峻的疫情衝擊了大部份的產業，社會新鮮人要如何運用現有資產得到最有效的累積，為未來的職場生涯奠定良好的基礎，是相當重要的課題。嘉藥休閒系首場就業講座，邀請到市場嗅覺敏銳，擁有獨特投資看法及策略而聞名的「不敗教主」陳重銘，與學生分享年輕人應具備的投資理財關鍵知識，為自己準備人生的第一桶金。

嘉藥休閒系白宗易老師指出，社會經濟水準的提升帶動休閒生活更趨精緻，具有「文化性」及「故事性」的商品或服務是未來趨勢。系列講座二「茶金」請到畢業系友回校分享創業過程，如何將休閒與茶文化結合，給予消費者更多元的感動。第三場「黑金」－邀請全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡cama café直營店店長，幫助同學認識咖啡文化與連鎖咖啡店經營管理之策略。

休閒系吳濟民主任表示，該系許多系友都在台灣目前休閒產業上佔有一席之地，因為該系課程兼具前瞻及實務眼光，要讓學生走在市場之前，洞察先機，以系上開設「休閒事業財務管理」課程為例，就是要培養學生財務評估及規劃等能力，對學生未來個人理財規劃與投資決策，皆有莫大助益，也感謝多位優秀系及講者的分享，讓學生建立自我優勢，接軌未來豐碩的職涯。