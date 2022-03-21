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全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系及藥粧學程師生，參加「2022年璀璨嘉藝完美起飛市長盃全國時尚創意競賽」，拿下大專社會組1金、3銀、3銅及佳作10名，成績相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系及藥粧學程師生，參加「2022年璀璨嘉藝完美起飛市長盃全國時尚創意競賽」，拿下大專社會組1金、3銀、3銅及佳作10名，成績相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學粧品菁英再度寫下好成績，化粧品應用與管理系及藥粧學程師生組成22人團隊，一起參加「2022年璀璨嘉藝完美起飛市長盃全國時尚創意競賽」，在全國近300名專業好手中脫穎而出，拿下大專社會組1金、3銀、3銅及佳作10名，共計17人獲獎，成績相當亮眼。

這次賽事為嘉義市首屆市長盃全國時尚創意競賽展演秀，由教育部、嘉義市政府與嘉市女子美容同業工會聯合舉辦，競賽分為時尚真人美髮動態組、時尚真人美容化妝動態組、美髮假人動態組、美髮靜態組及美容靜態組等23項，比賽競爭激烈，分設獎項及獎金獎勵選手。嘉藥在大專社會組嶄露頭角，藥粧學程同學異軍突起，勇奪指甲彩繪創作組第一、二名；粧品系同學獲創意芭比組第二、三名、美睫設計組第二、三名及創意紙圖組第三名，另有十位同學獲得佳作，一同為學校爭光。

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粧品系徐又非老師表示，希望透過參加競賽的方式呈現學生學習成果，激發更多創意，進而讓學生在學習過程中突破、肯定自己來建立自信心。此次競賽包含全國各地好手亦有社會人士，能獲獎實屬不易，更是增加了彼此切磋、觀摩機會，對於指導老師及學生都是一大肯定。

粧品系主任何文岳表示，嘉藥以「醫藥食粧」作為教育主軸，整合跨域資源，而該校粧品系更是國內最早成立之化粧品專業科系，不只重視與產業界的鏈結，積極提供學生各項學習資源以培育化粧品科技人才，更在化粧品理論知識與應用技術的基礎上建構美學的素養；並鼓勵學生能透過參加競賽，提升自我專業能力、培養職場競爭力，希望讓每一位畢業的同學都能成為專業自信的美粧達人。

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