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出營區就恍神！阿兵哥開車洽公撞電桿　前輪「90度轉彎」卡路邊

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍司令部1名阿兵哥22日外出駕車洽公，車輛才剛離開司令部大門突然恍神撞上路旁電線桿，轟然巨響嚇得路過機車騎士側目，還好車速不快，僅造成轎車被刮傷，左前輪輪胎也折成90度，警方到場處理時，阿兵哥對於肇事過程顯得茫然不知所措，員警進行酒測，酒測值為零，至於肇事原因初判可能是未注意車前狀況釀禍，但實際肇事原因仍由警方調查釐清。

▲陸軍司令部1名阿兵哥22日中午駕車外出洽公，才剛離開營區就在司令部前撞上路旁電線桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸軍司令部1名阿兵哥22日中午駕車外出洽公，才剛離開營區就在司令部前撞上路旁電線桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸軍司令部1名阿兵哥22日中午駕車外出洽公，剛離開司令部前不遠就撞上路旁電線桿之連續畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸軍司令部1名阿兵哥22日中午駕車外出洽公，剛離開司令部前不遠就撞上路旁電線桿之連續畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方指出，這名年約20出頭的阿兵哥，本月22日中午12時50分開著銀色轎車外出洽公，才剛離開司令部大門營區，右轉中正路三林段與龍吟街口處前，突然失控撞上路旁公車站前的電線桿，整輛轎車還因撞上電桿底座，車身因此往上彈跳晃動，阿兵哥肇事後立即剎車停在路旁。

▲陸軍司令部1名阿兵哥22日中午駕車外出洽公，卻不慎撞上路旁電線桿，車身受到小刮傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸軍司令部1名阿兵哥22日中午駕車外出洽公，卻不慎撞上路旁電線桿，車身受到小刮傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因撞擊聲很大，路過機車騎士都為之側目，有路人打電話報警處理，龍潭警分局交通分隊員警到場處理時，對這名身穿迷彩裝的阿兵哥進行酒測，酒測值為零，阿兵哥似乎對於自己為何肇事也顯得茫然，更覺得懊惱不已，員警則認為可能開車時未注意前方狀況釀禍。

員警查看轎車右側車身有被電桿刮傷，因車速不快沒造成電桿斷裂受損狀況，車身部分僅有小擦傷，但右前輪與車體卻折成90度，可能因壓到電桿底座受損，其餘大致還算良好，所幸沒有人員因此受傷，至於肇事原因則由交通分隊釐清中。

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陸軍司令部阿兵哥洽公撞電桿無人受傷

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