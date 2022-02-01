　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被班長譙10分鐘就懂了！他曝「當兵中肯收穫」網共鳴：社畜訓練班

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲軍中像是一個小型社會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

當兵是所有男性的共同回憶，雖然現在役期縮短為4個月，但還是收穫滿滿！有男子好奇其他人「當兵學到了什麼？」對他來說最大的收穫並非軍旅知識，反而是團體合作與做人技巧，「如果說當兵讓我學到了什麼，我想應該是如何扛下不屬於自己的責任吧。」

原PO在Dcard表示，他身高184公分，當兵排隊總是站第一個，某次印象特別深刻，集合時隊伍少了2個人，班長問他說人跑去哪了？他誠實回應「我哪知道啊！他們去烙賽去搬東西也沒跟我講啊！」結果當場被劈頭大罵10分鐘，反而變成是他的錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中華民國108年國慶大會,海軍陸戰隊反恐特戰操演,海軍陸戰隊特勤中隊,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役。（圖／記者李毓康攝）

▲當兵會學到很多時候只能接受不公平。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO經歷那件事過後，就了解在軍中是一個團體，同袍犯錯自己也得連帶受懲罰，當兵是無法置身事外的，此外也學習到，被上級教訓時，即使內心再怎麼不滿不甘心，還是得壓下情緒，「面無表情、處變不驚的回答：報告是！」

過來人也認同，當兵最大的收穫就是服從、團體生活，「耳朵打開，一邊聽一邊出去」、「不管在軍中還是在民間企業，等你當上幹部或管理階層，背不屬於自己的鍋是無可避免的」、「服從吧，你去職場遇到白癡主管還是要聽話啊」、「社畜訓練班無誤」、「以前我爸常在發生一些小事情、小爭執的時候說：我誤會你又怎樣？後來長大我開始懂了。」

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
台北保安宮國運籤出爐！「見之不取枉勞心」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保安宮4國運籤有神秘呼應！　「運勢差一點」台灣人要把握時機

被班長譙10分鐘就懂了！他曝「當兵中肯收穫」網共鳴：社畜訓練班

快訊／台北保安宮國運籤出爐！歲君籤詩內容「見之不取枉勞心」

新春占卜／2022年如何安定心靈？抽一張牌為你的安全感超前部署

各廟宇防疫走春一次看　行天宮照樣拜通宵！龍山寺鑽燈腳沒了

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」！預言疫情好轉時間點　海運仍長紅

虎年4星座當心「大事」！天秤座恐遭詐騙　命理專家曝解方

農曆正月好運TOP3！屬虎本命年招桃　「這生肖」財富事業雙喜臨門

過年聚餐注意！大啖薑母鴨恐致酒測超標　最重可罰12萬

1186人集檢所過年！陳時中掏10萬送大樂透　王必勝笑：還欠我1萬8

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

新北男童返高雄過年確診　感染源不明！爽玩2百貨公司

今本土+17、境外移入+38　高雄10多歲男「感染源不明」

保安宮4國運籤有神秘呼應！　「運勢差一點」台灣人要把握時機

被班長譙10分鐘就懂了！他曝「當兵中肯收穫」網共鳴：社畜訓練班

快訊／台北保安宮國運籤出爐！歲君籤詩內容「見之不取枉勞心」

新春占卜／2022年如何安定心靈？抽一張牌為你的安全感超前部署

各廟宇防疫走春一次看　行天宮照樣拜通宵！龍山寺鑽燈腳沒了

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」！預言疫情好轉時間點　海運仍長紅

虎年4星座當心「大事」！天秤座恐遭詐騙　命理專家曝解方

農曆正月好運TOP3！屬虎本命年招桃　「這生肖」財富事業雙喜臨門

過年聚餐注意！大啖薑母鴨恐致酒測超標　最重可罰12萬

1186人集檢所過年！陳時中掏10萬送大樂透　王必勝笑：還欠我1萬8

「嬰兒放門外睡」大人卻待家中！　這些國家怪習慣揭密

平壤23層公寓倒塌至少500死　北韓黨高層現場致歉

美的集團跨足新能源車領域　今年要打入全球一半供應鏈

宏仁、長春醫院春節維持門診　醫師「5點吃年夜飯」趕7點門診

特斯拉上山賞櫻不怕斷電　福壽山農場設海拔2240米最高充電站

散步左腳黏到貼紙卡卡！　大臀毛汪「狂追右腳」媽笑翻：在幹嘛啦

英阻入侵烏克蘭擬「制裁俄國企業」　莫斯科矢言報復

小三臉書曬偷情鐵證挨告　判賠金額曝！淚訴：男人外遇還變更有錢

過年放假一起來燒腦！　4檔「推理解謎型」陸綜大補帖

月薪10萬「只能勉強過活」　網列3關鍵搖頭了：開銷都好貴

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

福袋明天開搶！全聯送369萬保時捷　家樂福刮「台積電股票」

10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

高雄疫情燒不停！本土＋9　20處足跡曝：全聯、家樂福

虎年「4生肖犯太歲」　化解方式大公開

高雄確診牙科醫護足跡曝！做禮拜後跑2超商　也有知名滷味

拋丟垃圾暴打清潔隊員骨折噴血

保安宮4國運籤有神秘呼應！台人要把握時機

更多熱門

相關新聞

上兵不滿被糾正服儀　強扯士官衣領下場曝

上兵不滿被糾正服儀　強扯士官衣領下場曝

陸軍關渡地區指揮部林姓上兵，2019年入伍，去年5月晚間在營區站哨，因不滿陳姓士官糾舉他的服裝儀容，當下為了不想聽訓，轉身迴避，遭要求轉正面對指正後，竟火爆當場徒手拉扯陳的衣領，導致陳受有右頸部挫傷的傷害。士林地院依陸海空軍刑法「強暴長官罪」判處1年2月；緩刑2年，賠償3萬元給陳姓士官。

兩士官營區撿到夜視鏡A走　丟了工作還被判刑　

兩士官營區撿到夜視鏡A走　丟了工作還被判刑　

軍人酒後上床喊「大嫂」　人妻驚醒怒告

軍人酒後上床喊「大嫂」　人妻驚醒怒告

前職棒球星公益直播歪樓聊　當兵那些年！水哥曝贏球秘辛

前職棒球星公益直播歪樓聊　當兵那些年！水哥曝贏球秘辛

當人頭詐補貼　想討好「未來老闆」慘了

當人頭詐補貼　想討好「未來老闆」慘了

關鍵字：

當兵阿兵哥軍人

讀者迴響

熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

英特爾CEO嗆完台積電認輸：我們太自大

天使到林家！林志玲父親回應了

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

即／高雄除夕夜大火　1女困浴室無生命

外送員除夕送單卡關…同業無奈：棄單也沒用

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面