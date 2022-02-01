被班長譙10分鐘就懂了！他曝「當兵中肯收穫」網共鳴：社畜訓練班

▲軍中像是一個小型社會。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

當兵是所有男性的共同回憶，雖然現在役期縮短為4個月，但還是收穫滿滿！有男子好奇其他人「當兵學到了什麼？」對他來說最大的收穫並非軍旅知識，反而是團體合作與做人技巧，「如果說當兵讓我學到了什麼，我想應該是如何扛下不屬於自己的責任吧。」

原PO在Dcard表示，他身高184公分，當兵排隊總是站第一個，某次印象特別深刻，集合時隊伍少了2個人，班長問他說人跑去哪了？他誠實回應「我哪知道啊！他們去烙賽去搬東西也沒跟我講啊！」結果當場被劈頭大罵10分鐘，反而變成是他的錯。

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▲當兵會學到很多時候只能接受不公平。（示意圖／記者李毓康攝）



原PO經歷那件事過後，就了解在軍中是一個團體，同袍犯錯自己也得連帶受懲罰，當兵是無法置身事外的，此外也學習到，被上級教訓時，即使內心再怎麼不滿不甘心，還是得壓下情緒，「面無表情、處變不驚的回答：報告是！」

過來人也認同，當兵最大的收穫就是服從、團體生活，「耳朵打開，一邊聽一邊出去」、「不管在軍中還是在民間企業，等你當上幹部或管理階層，背不屬於自己的鍋是無可避免的」、「服從吧，你去職場遇到白癡主管還是要聽話啊」、「社畜訓練班無誤」、「以前我爸常在發生一些小事情、小爭執的時候說：我誤會你又怎樣？後來長大我開始懂了。」