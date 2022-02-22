中正預校爆醜聞！天兵收1500包你爽　5學生花錢免受罰還放榮譽假

▲中正預校大門。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

中正預校一名負責管理學生大隊獎懲紀錄的林姓上兵，因缺錢花用，竟以1500元賣一天榮譽假的方式，向學生兜售獎懲內容，有學生花900元就沖抵「留讀」，可以提早放「么八假（前一天晚上6時開始放假）」，共有5名學生花錢買假，校方接獲檢舉後將林姓上兵送辦，雄檢偵結後今依偽造文書罪起訴。

檢方調查，在中正預校學生第一大隊擔任的人事行政管理的林姓上兵（31歲），因缺錢花用，他從2019年4月透過16歲陳姓學生詢問其他學生，可用1500元，在獎懲紀錄上增加榮譽假，或是抵銷罰勤、留讀。

陳姓學生詢問其他同學後，康姓學生（16歲）花了1800元幫自己抵銷懲罰假1支，還幫王姓同學購買榮譽假1支、詹姓學生（16歲）花1500元欲抵銷懲勤8小時、劉姓學生（16歲）花1500 元欲購買榮譽假8小時，還有學生花了2900元抵銷罰勤16小時。

林姓上兵收到錢後，在「本週獎懲紀錄」欄位上，虛偽登載劉「假9.5、留27」、王 「留9、提5」、康OO「假14、留9」、陳「假4、2、留3、提2」、詹「假2、站2、留3.5」、劉 「站1、提1」，讓5名學生不但沒被處罰，還有榮譽假可以放，甚至可以提前到前一天的晚上6時就可提前離校（即俗稱的「么捌假」）。

林姓上兵的行為被檢舉後，中正預校調查屬實，依法將林送辦，雄檢偵查時，林坦承犯行，檢方估算他賣假賺了7700元，但認為他負責的是「登載與彙整」學生獎懲紀錄業務，不構成「法定職務權限」，不算非刑法公務員，不適用貪污治罪條例，僅依偽造文書罪將他提起公訴。