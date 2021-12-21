海陸天兵半夜站哨丟下槍彈鋼盔　帶女友進營區幽會GG了

▲海陸一名上兵站崗哨時竟丟下裝備幽會女友。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍陸戰隊防空警衛群基地一名楊姓上兵（24歲），去年10月某日凌晨擔任哨兵時，竟丟下鋼盔、防彈背心、10發實彈等裝備，還把女友帶回營區幽會近2小時，事後被檢舉移送法辦，高雄地院審理後，依擅離勤務所在地罪判他拘役40日，得易科罰金。可上訴。

已於去年11月退伍的楊，退伍前三個禮拜在海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛一營服役，在退伍前不到一個月的10月26日凌晨，擔任2點到4點的哨兵勤務時，佯稱已獲長官許可出營接親友，不顧另一名陳姓哨兵的勸阻，竟脫下鋼盔、防彈背心、S腰帶、實彈10發、彈袋2個等執勤裝備，放置在哨亭後擅自出營。

楊男出營後，於凌晨3時5分帶鮮姓女友回營區內，女友直到凌晨4時50分才離開營區，待了將近兩個小時，楊男在幽會完女友後也沒回崗哨，直接回寢室就寢，跨張行徑被同袍檢舉後曝光，楊男因而吃上官司。

高雄地院審理時認為，楊男當時為現役軍人，竟在擔任哨兵勤務擅離職守，已影響軍隊紀律及營區安全管控，考量犯後始終坦承犯行，因此依《陸海空軍刑法》第35條第1項「擅離勤務所在地罪」，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。全案可上訴。