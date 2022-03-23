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社會 社會焦點 保障人權

無照酒駕罰款拖9年不繳　桃園女精華地段透天厝恐遭拍賣

▲法務部執行署桃園分署人員22日至中壢區林姓婦人名下持分透天厝，在門口貼上封條。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署人員22日至中壢區林姓婦人名下持分透天厝，在門口貼上封條。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署強力執行酒駕案件，22日由行政執行官帶隊，分別前往欠繳酒駕罰鍰之林姓婦人與周姓男子不動產所在地與住家強制執行，其中林婦位於中壢區精華地段透天厝有持分，因不在家，執行官在門口貼上封條，若未出面解決透天厝恐面臨拍賣。

桃園分署指出，64歲的林姓婦人曾於2013年間無照酒駕被警方查獲，遭桃園市政府交通事件裁決處處罰7萬6,500元，因逾期未繳且經多次催繳均置之不理，桃園交裁處移送桃園分署強制執行，桃園分署先通知林婦自行繳納，但沒有下文，後又扣押其銀行存款，亦執行無著落。

執行分署查出，林婦名下位於中壢區精華地段透天厝有四分之一持分，另有2輛老舊車輛，其他並無可供執行之財產，昨日由執行人員至中壢區查封其名下不動產，因林婦並不在透天厝，執行官當場留置載有「若義務人不繳納本件罰鍰，桃園分署將進行不動產拍賣程序」等文字通知書，林婦若不出面繳納罰鍰，其透天厝持分恐因拒繳酒駕罰鍰面臨拍賣命運。

▲法務部執行署桃園分署人員22日至周姓男子名下住處，周男希望能分期繳納。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署人員22日至周姓男子名下住處，周男希望能分期繳納。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，一名54歲的周姓男子，亦於2013年間因酒駕遭桃園市交裁處裁處4萬4,500元罰鍰並限期繳納，但周均拒不繳納。經桃園交裁處移送桃園分署執行，桃園分署發送繳通知並扣押其存款，但皆無成效。昨日派執行官至周男住所現場執行。

周男表示，那是9年前往事，現在有3個小孩還有生病太太要扶養照顧，都很努力工作賺錢過日子，但目前日子不好過，懇求給予機會，每月分期繳納3,000元。執行官希望透過此事件讓周男有所悔悟，同意讓其辦理分期繳納。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕以維護用路人之人身財產安全，義務人若收到罰單，務必於期限內自行繳納欠款，切勿心存僥倖，如無法一次清償，亦應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭到強制執行。

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