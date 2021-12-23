少女房間傳嬌喘聲...爸爸一推門3人傻眼！阿兵哥管不住小頭下場曝

▲當兵的蕭男與未成年少女上床GG了。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蕭姓男子（18歲）當兵期間血氣方剛，在網路上認識未滿14歲的少女小如（化名）後，相談甚歡，去年10月間蕭男約小如到她家約會，兩人在房間內熱情磨蹭，小如情不自禁發出嬌喘聲，不巧小如父親正好返家，聽見不尋常聲音打開房門察看，當場棒打鴛鴦，蕭男事後與小如父女達成10萬元和解，法院審理後判蕭男徒刑1年7個月，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，蕭男是去年6月間在網路認識小如，後來蕭男去當兵兩人仍保持聯絡，蕭男也不時與小如分享當兵和生活上的點滴，兩人享受曖昧氛圍，去年10月某天，小如趁著家裡沒人，帶著蕭男回家聊天，兩人在房間內聊得開心，竟一時把持不住，發生指交「連結」。

兩人好事進行到一半忘我之際，小如爸爸突然返家，聽到小如房間傳出陣陣的嬌喘聲，打開房門一看，3人都當場傻眼，小如第一時間也表明立場保護情郎，說自己是自願與蕭男發生關係的。

小如爸爸不甘女兒被「欺負」，憤而報警提告，蕭男雖拿出10萬元與父女和解，但因小如差1個月才滿14歲，蕭男仍被依妨害性自主罪起訴。

高雄地院審理時，小如表明是自願發生性關係的，小如爸爸也說已原諒蕭男，法官認為雙方既然都不再追究此事，僅依對未滿14歲之女子為性交判蕭男徒刑1年7月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。