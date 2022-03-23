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「破獲俄情報單位間諜網」　波蘭驅逐45名俄國外交官

▲▼德國薩克森（Saxony）反疫苗示威者，同時舉著俄羅斯國旗與普丁照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲45名外交人員遭到波蘭指控為間諜並驅逐，俄羅斯揚言報復。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社華沙23日綜合外電報導

波蘭內政部長卡明斯基今天宣布，波國「驅逐了45名冒充外交人員的俄羅斯間諜」。俄方已表明其外交官若遭驅逐，將進行報復。

卡明斯基（Mariusz Kaminski）在推特上發文稱：「我們正在拆除我們國內的俄羅斯特工網路。」此前，波蘭反間諜機構「國內安全局」（ABW）表示，已確認45名俄羅斯外交人員涉嫌擔任間諜，要求波蘭外交部將他們驅逐出境。

國內安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）稱：「國內安全局已制訂了一份45人名單，這些人以外交活動為掩護，在波蘭工作。」

札林在推特上稱，犯嫌名單已交給外交部。他寫道：「ABW要求將他們驅逐出波蘭領土。」

這位發言人在推文補充說，ABW「以涉嫌為俄羅斯情報機關從事間諜活動，拘押了一名波蘭國民」。

他說：「這名被拘留者在華沙註冊登記處的檔案室工作。」

「犯嫌的活動對波蘭內部和外部安全皆構成威脅。」

俄羅斯新聞社（RIA）援引俄國外交部的話報導，如果俄羅斯外交人員遭波蘭驅逐出境，俄方將進行報復。

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