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開學日竹市啟動「護童專案」　校園防疫、消毒整備完成

▲新竹市警察局啟動「護童專案」有效疏處交通、維護安全。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市警察局啟動「護童專案」有效疏處交通、維護安全。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

今（11）日開學日，新竹市警察局啟動「護童專案」，動員警力60人，義警、民防、義交等協勤民力28人，加強校園安全巡邏和守望勤務，有效疏處交通、維護安全。另，因應疫情，市府已於開學前完成全市69所中小學、非營利幼兒園大清消，今教育處並至各校視察開學典禮以視訊或廣播進行、入校量體溫動線、防疫物資整備、午餐隔板使用狀況、環境整潔等防疫工作。

新竹市政府表示，因應疫情，學童回到校園除適應開學後的各項作息，更要注重保持勤洗手、正確使用口罩的習慣；此外，家長也非常關心學童在校園的人身安全，警察局除配合各校需求，強化各項校園安全維護作為，另執行轄內校園訪視，並建立緊急聯絡電話單一窗口，以發揮緊急應變能力，並對校園外逗留學童加以關懷，適時提供協助，以防止意外發生，落實關懷學童安全。

教育處表示，開學後須落實師生戴口罩、進校量測體溫、用餐使用防疫隔板及1人確診全校停課14天等四大措施。今赴各校視察開學準備工作，包括確認是否妥適規劃入校體溫量測動線，防疫物資是否充足，午餐隔板是否有破損需補充，校園消毒實施日期及環境整潔，及今開學典禮須以視訊、廣播方式進行，避免大型集會。

警察局則要提醒各位小朋友，出門、上下學要結伴同行；出門行蹤應告知父母，並言明返家時刻；進出家門應養成隨手關門習慣；不接受陌生人的金錢、玩具及禮物；不食用陌生人給予的糖果或飲料；不搭乘陌生人車子；陌生駕駛人問路，應保持距離，不可貼近車身；如遇有危險情況，可大聲呼救或至附近商家及派出所求援。

市府表示，除開學日國小學童執行護童勤務，警察局也加強各級學校早晨、黃昏、深夜、假日等時段校園外巡邏強度與密度，並於各高中（職）開學期間，加強夜間校園周邊「肅竊」、「取締學生交通違規」、「防制危險駕車」等勤務，落實執行「校園安全維護工作」，並針對各級學校校園周邊治安顧慮場所加強巡邏、臨檢等攻勢勤務，營造本市校園安心、健康的學習環境，讓家長及學童放心。

市府指出，開學後，警察局將進入校園實施犯罪預防與人身自我保護宣講，結合新聞時事、案例影片，教育學生建立正確法律觀念及自我保護能力，並投入無毒校園專任警力，深入與學校建立聯繫，掌握關鍵人物及交往關係，進而發掘毒品情資，溯源追查並阻斷藥頭侵入校園，全面防制學生遭受毒品危害。

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